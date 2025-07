EXCLUSIVO-Brics prepara fundo de garantias para impulsionar investimentos nos países membros, dizem fontes

Por Marcela Ayres e Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) - O Brics anunciará a criação de um fundo de garantias alimentado com recursos do seu Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) para baratear projetos de empresas privadas em setores estratégicos e alavancar investimentos nos países do bloco, disseram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto.

O plano, que busca replicar a experiência do Banco Mundial com a Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA, no inglês), pode ganhar tração em um momento de recalibragem do fluxo de recursos no mundo, com países em desenvolvimento se beneficiando do cenário de incertezas sobre a política econômica nos Estados Unidos.

A iniciativa é tratada por autoridades brasileiras como a principal entrega da trilha financeira do Brics sob a presidência brasileira, assumida em janeiro, e deve ser mencionada na declaração final da cúpula do grupo que acontece no Rio de Janeiro nos próximos dias.

Originalmente formado por Brasil, Rússia, Índia e China, o grupo posteriormente incluiu a África do Sul e recentemente se expandiu para incorporar outros membros como parte de um esforço para aumentar sua influência na governança global.

A proposta de incubar o “Brics Multilateral Guarantees” (BMG) dentro do NBD, instituição multilateral do bloco, já recebeu sinal verde da área técnica dos países membros e aguarda apenas o aval dado como certo dos ministros da área de finanças, disse uma das fontes. Procurado, o Ministério da Fazenda não comentou o assunto.

A iniciativa não vai requerer aporte adicional dos países no NBD inicialmente e buscará dar impulso a investimentos em países em desenvolvimento.

Ainda não há definição sobre o montante que o NBD disponibilizará a princípio, mas autoridades envolvidas nas discussões estimam que cada dólar liberado pelo banco em garantia a projetos pré-selecionados deve atrair entre 5 e 10 dólares de investimento privado.

“É um instrumento de garantias politicamente importante, porque você cria esse pilar e manda um recado para o mundo, fala que os Brics estão vivos, estão pensando em soluções, o NBD está sendo reforçado e isso está conectado com as necessidades do mundo”, afirmou uma das fontes sob condição de anonimato.

O cronograma de implementação prevê a conclusão da análise técnica do sistema até o fim deste ano, viabilizando a seleção de projetos piloto que receberão as primeiras garantias, de maneira que o sistema já esteja operacional no ano que vem.

A leitura é que os países do Brics enfrentam desafios comuns para atrair grandes fluxos de investimento privado para infraestrutura, adaptação climática e investimento sustentável, e que a concessão de garantias pelo NBD, que tem nota de crédito superior às dos países membros do grupo, diminuiria riscos percebidos por investidores institucionais e bancos comerciais.