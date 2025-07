Ex-primeiro-ministro português Sócrates vai a julgamento em caso de corrupção

LISBOA (Reuters) - O ex-primeiro-ministro português José Sócrates compareceu a um tribunal nesta quinta-feira, no primeiro dia de um julgamento há muito adiado, no qual ele enfrenta acusações de corrupção que foram reapresentadas depois que um juiz as retirou há quatro anos.

Sócrates, 67 anos, que nega ter cometido qualquer delito, e seu advogado queriam que o julgamento fosse suspenso e que o juiz presidente fosse substituído, mas o Tribunal Penal Central de Lisboa rejeitou suas demandas.

"Quatro anos depois, o Estado me obriga a comparecer novamente ao tribunal para responder exatamente às mesmas acusações", disse Sócrates aos repórteres antes de entrar no prédio, acusando o tribunal de usar o pretexto de um erro administrativo para restabelecer as acusações e de manipular o estatuto de limitações.

"O juiz de instrução, há quatro anos, considerou que nenhuma das acusações era fundamentada, nem uma única. E ele também as considerou completamente prescritas."

Em 2021 o juiz Ivo Rosa, do tribunal criminal de Portugal para audiências preliminares, rejeitou as acusações de corrupção e fraude fiscal contra Sócrates por considerá-las fracas, inconsistentes ou sem provas suficientes, e observou que o prazo de prescrição havia se esgotado em algumas delas.

Sócrates ainda estava enfrentando acusações menores de lavagem de dinheiro no valor de cerca de 1,7 milhão de euros e falsificação de documentos.

Socialista que foi primeiro-ministro de 2005 a 2011, Sócrates foi preso no aeroporto de Lisboa em novembro de 2014 como parte da maior investigação de corrupção de todos os tempos em Portugal, com o codinome Operação Marquês.

Foi a primeira vez que um ex-primeiro-ministro foi preso no país. Ele passou meses na cadeia antes de ser colocado em prisão domiciliar.

Em um país famoso por seu Judiciário lento, os promotores levaram três anos após a prisão para acusar formalmente Sócrates de 31 crimes supostamente cometidos no período de 2006 a 2015.

O prazo de prescrição de alguns dos delitos expirou e, no novo julgamento, Sócrates está sendo julgado por 22 delitos, incluindo corrupção passiva no exercício do cargo, lavagem de dinheiro no valor de 34 milhões de euros por meio de contas bancárias de terceiros no exterior e fraude fiscal. O suposto esquema envolveu ex-diretores do Banco Espírito Santo e da Portugal Telecom, que também negaram ter cometido irregularidades.

Sócrates deixou o cargo de primeiro-ministro em março de 2011, na metade de seu segundo mandato, depois que uma crise da dívida o forçou a solicitar um resgate internacional, levando a anos de austeridade dolorosa.

(Reportagem de Andrei Khalip e Miguel Pereira)