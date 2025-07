Ex-marido é condenado a 40 anos de prisão por morte de corretora no RJ

Foi condenado a 40 anos de prisão o ex-marido da corretora de imóveis Karina Garofalo, morta a tiros na frente do filho de 11 anos na Barra da Tijuca, no Rio, em 2018.

O que aconteceu

Pedro Paulo Barros Pereira Júnior foi sentenciado por homicídio triplamente qualificado e cumprirá a pena inicialmente em regime fechado. Depois de 15 horas de julgamento, o júri reconheceu que o crime foi cometido por motivo torpe, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e com o agravante de ter sido na presença do filho dela. Decisão é de hoje.

Ex-marido teria sido o mandante do assassinato. O juiz Thiago Portes Vieira de Souza, que anunciou a sentença, acrescentou que o crime foi ''meticulosamente premeditado pelo réu'', tendo refletido por um longo tempo sobre a ação. ''Trabalhando psiquicamente a conduta, planejando modo de execução, álibis e janela de oportunidade adequada para ceifar a vida da vítima'', disse.

O UOL tenta contato com a defesa dele para comentar a decisão. Até o momento, não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Karina Garofalo Imagem: Reprodução/Redes sociais

Karina Garofalo foi morta a tiros na porta de seu condomínio enquanto saia a pé com o filho em 2018. De acordo com os autos, os disparos partiram da arma do primo do ex-marido, Paulo Maurício Barros Pereira, acompanhado de um outro homem, Hamir Feitosa Todorovic, que monitorava os hábitos da mulher há algum tempo.

Paulo Maurício teria descido de um veículo Renault preto, atirado e fugido na sequência. A corretora morreu na hora e seus objetos pessoais, como a bolsa que carregava, não foram levados. Devido a isso, a polícia começou a investigar o caso como execução na época.

Assassinato ocorreu por vingança devido a disputas judiciais de divisão de bens entre o casal. Além disso, o Tribunal diz que havia questões relacionadas ao filho dos dois. A criança foi, inclusive, usada pelo pai para monitorar os passos da mãe no dia do crime, com ligações constantes.

Karina e Júnior estavam separados havia cinco anos. "Era um processo de uma casa na Barra, que valia mais ou menos uns R$ 3 milhões, um sítio que eu comprei para fazer um haras e um carro no valor de R$ 60 mil... Essa era a divisão de bens", disse o ex-marido em depoimento à Justiça.

O sogro da vítima é acusado de ser o segundo mandante, com o filho. Tanto ele, como o primo que supostamente realizou os disparos aguardam a realização do julgamento. Já Hamir foi condenado a 30 anos de prisão em março de 2023, mas morreu de câncer enquanto cumpria pena domiciliar. O UOL questionou o TJ se os dois respondem em liberdade ou se estão presos, e aguarda retorno.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.