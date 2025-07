EUA vendem 586 mil toneladas de trigo da safra 2025/26 na semana, afirma USDA

São Paulo, 3 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 586 mil toneladas de trigo na safra 2025/26 na semana encerrada em 26 de junho, informou nesta quinta-feira (3) o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Não houve relatos de vendas da safra 2024/25. Os principais compradores foram Filipinas (162.000 toneladas), Tailândia (60.000 toneladas), República Dominicana (59.700 toneladas, incluindo 45.300 toneladas transferidas de destinos desconhecidos), México (56.800 toneladas, incluindo reduções de 8.600 toneladas) e Nigéria (40.000 toneladas, incluindo 37.000 toneladas transferidas de destinos desconhecidos). O volume de vendas ficou próximo do teto da estimativa de analistas do mercado, que estimavam vendas entre 200 mil e 600 mil toneladas. As exportações de 553.500 toneladas foram principalmente para o México (141.000 toneladas), Indonésia (75.400 toneladas), Filipinas (55.000 toneladas), República Dominicana (47.600 toneladas) e Taiwan (41.500 toneladas).* Com informações da Dow Jones Newswires.