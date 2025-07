EUA impõem novas sanções contra comércio de petróleo do Irã e Hezbollah, diz Departamento do Tesouro

(Reuters) - Os Estados Unidos impuseram sanções nesta quinta-feira contra uma rede de negócios que contrabandeia petróleo iraniano disfarçado de petróleo iraquiano, bem como sanções direcionadas a uma instituição financeira controlada pelo Hezbollah, informou o Departamento do Tesouro.

A rede de empresas administrada pelo empresário iraquiano Salim Ahmed Said tem comprado e enviado bilhões de dólares em petróleo iraniano disfarçado de petróleo iraquiano ou misturado a ele desde pelo menos 2020, disse o departamento em comunicado.

"O Tesouro continuará a visar as fontes de receita de Teerã e intensificará a pressão econômica para interromper o acesso do regime aos recursos financeiros que alimentam suas atividades desestabilizadoras", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

O Departamento do Tesouro também sancionou várias embarcações acusadas de se envolverem na entrega secreta de petróleo iraniano, intensificando a pressão sobre a "frota fantasma" do Irã, afirmou.

O Departamento do Tesouro também emitiu sanções contra várias autoridades seniores e uma entidade associada à instituição financeira Al-Qard Al-Hassan, controlada pelo Hezbollah.

Segundo o departamento, as autoridades movimentaram milhões de dólares em transações que, em última análise, beneficiaram o Hezbollah, mas o ocultaram.

(Reportagem de Doina Chiacu e Brendan O'Brien)