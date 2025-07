Emater: plantio de trigo no RS atinge 50% da área, mas umidade ainda atrapalha

O Rio Grande do Sul tem semeada 50% da área estimada para trigo nesta safra. Segundo a Emater, as chuvas recorrentes nas últimas semanas atrasam os trabalhos. "Nas lavouras implantadas, a emergência das plantas ocorre de forma relativamente uniforme, com bom estande inicial e sem prejuízos significativos observados. A necessidade de replantio tem sido pontual, restrita a áreas de borda com maior declividade, especialmente onde houve dessecação pré-semeadura, erosão laminar e sulcos por enxurradas", disse a empresa em nota. A previsão é de que os gaúchos cultivem 1.198.276 hectares com trigo. A estimativa inicial de produtividade é de 2.997 kg/ha.