Duzentos fuzileiros navais são enviados para apoiar Serviço de Imigração na Flórida, nos EUA

WASHINGTON (Reuters) - O exército dos EUA informou nesta quinta-feira que enviará 200 fuzileiros navais à Flórida para fornecer suporte administrativo e logístico ao Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês)

Os fuzileiros navais são a primeira onda de apoio do Comando Norte dos EUA à missão da agência de imigração, disse o exército.

"Os militares que participam desta missão desempenharão funções estritamente não relacionadas à aplicação da lei nas instalações do ICE", afirmou o comando em um comunicado.

O Comando Norte informou que suas funções se concentrarão em tarefas administrativas e logísticas, e os fuzileiros estão especificamente proibidos de contato direto com indivíduos sob custódia do ICE ou envolvimento em qualquer aspecto da cadeia de custódia.

No mês passado, o Pentágono autorizou a mobilização de até 700 agentes do Departamento de Defesa para apoiar o ICE na Flórida, na Louisiana e no Texas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, também enviou 700 fuzileiros navais para Los Angeles em junho, para proteger agentes de imigração durante operações para prender imigrantes ilegais no país.

(Reportagem de Jasper Ward)