Diogo Jota, elegante com a bola e querido pelos torcedores do Liverpool

Um atacante elegante, cativante e com uma "felicidade contagiante", Diogo Jota era querido por onde passasse, especialmente no Liverpool, onde a morte do pai de três filhos recém-casado deixa um enorme vazio.

Diogo José Teixeira da Silva, conhecido como Jota, se adaptou bem à popular cidade do noroeste da Inglaterra, graças ao seu senso de sacrifício pelo coletivo, um jogador que fez fama sem abrir mão da humildade e do sorriso.

O último de seus 65 gols pelos 'Reds' aconteceu em Anfield, diante da lendária arquibancada Kop, após uma deslumbrante atuação contra o rival local Everton (1 a 0) no início de abril.

Tudo resumiu quem ele era como jogador: pressão, um drible com o pé direito para escapar de um adversário, outro com o pé esquerdo para se livrar de outro e um chute cruzado direto para o gol, que ele comemorou apontando para o escudo do clube.

O Liverpool declarou estar "devastado pela trágica morte" do jogador da seleção portuguesa e de seu irmão André em um acidente de carro ocorrido durante a madrugada na Espanha.

- Coração partido -

O Wolverhampton, seu primeiro clube na Inglaterra e do qual saltou para Anfield, disse estar "de coração partido" e lembrou que o jogador "era muito querido por nossos torcedores, bem como pelos companheiros de equipe e por todos que trabalharam com ele".

"É difícil receber este tipo de notícia e ainda não consigo acreditar. Um excelente companheiro de equipe, amigo e, acima de tudo, um grande pai", reagiu o atacante mexicano Raúl Jiménez, que jogou com Jota no Wolves.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, também destacou que "além de ser um jogador fantástico, com quase 50 jogos pela seleção principal (...) era uma pessoa extraordinária, respeitada por todos os seus companheiros e adversários".

Apelidado de "Diogo J" e posteriormente como "Jota", o atleta nascido no Porto começou sua carreira em outro clube do norte de Portugal, o modesto Paços de Ferreira.

Ele foi rapidamente descoberto pelo Atlético de Madri (2016), embora nunca tenha feito sua estreia pelo clube da capital espanhola. Inicialmente, foi emprestado ao Porto (2016-2017) e, na temporada seguinte, ao Wolverhampton, que acabara de vencer a Championship, 2ª divisão inglesa.

Com o Wolves, ele descobriu a Premier League e seu bom rendimento levou o clube ao norte de Birmingham a adquirir seus direitos em janeiro de 2018.

O Liverpool e seu treinador na época, o alemão Jürgen Klopp, decidiram contratá-lo em 2020, encantados com este atacante polivalente, capaz de jogar tanto pelas laterais como no meio, generoso na pressão e habilidoso para escapar da marcação e explorar os espaços.

"É um momento em que estou lutando! Deve haver um propósito maior! Mas não o vejo! Estou de coração partido com o falecimento de Diogo e seu irmão André", escreveu Klopp em seu perfil no Instagram.

- Concorrência com Salah, Firmino e Mané -

Houve dúvidas sobre sua contratação, visto que seu valor (50 milhões de euros) foi considerado como muito alto por determinados setores para um clube que já contava com um ataque bem equipado (Mohamed Salah, Sadio Mané e Roberto Firmino), mas a incerteza logo foi dissipada.

A rápida integração deste amante dos videogames, dono de uma equipe de eSports, ocorreu graças aos seis gols marcados entre outubro e novembro de 2020, em apenas 11 dias e 249 minutos distribuídos em quatro partidas.

Com os 'Reds', o camisa 20 conseguiu enriquecer sua carreira, com uma final da Liga dos Campeões (2022) disputada e quatro troféus conquistados: na Copa da Liga Inglesa (2022, 2024), na Copa da Inglaterra (2022) e na Premier League, conquistada no final de abril, a 20ª na história do clube.

Com Portugal, Jota acumulou 49 jogos, 14 gols e dois títulos da Liga das Nações (2019, 2025) ao lado do astro Cristiano Ronaldo.

"Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles", escreveu o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro em suas contas no X e no Instagram.

Jota se casou com Rute Cardoso, sua companheira de vários anos e com quem teve três filhos, dez dias antes de sua morte, em 22 de junho.

