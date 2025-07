Detectado terceiro objeto interestelar a passar pelo Sistema Solar

Um objeto de fora do Sistema Solar foi detectado passando em alta velocidade por ele, o terceiro visitante interestelar já observado pela humanidade, confirmaram astrônomos.

O objeto, possivelmente o maior já observado, foi chamado de 3I/Atlas e classificado como um cometa pelo Centro de Planetas Menores da União Astronômica Internacional (IAU, na sigla em inglês).

Sua aparência "sugere que ele é composto principalmente de gelo e não de rocha", disse à AFP Jonathan McDowell, astrônomo do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian.

Segundo Richard Moissl, diretor de defesa planetária da Agência Espacial Europeia (ESA), não há risco de colisão com a Terra. "Voará para o interior do Sistema Solar, passando pela órbita de Marte", a uma velocidade estimada de até 60 km por segundo, ou mais de 200.000 km por hora, disse à AFP.

Sua trajetória indica "que não está orbitando o Sol, mas sim se origina do espaço interestelar e retornará para lá", complementou Moissl.

O objeto foi detectado na terça-feira por um observatório chileno do projeto Atlas de monitoramento de asteroides, financiado pela agência espacial americana Nasa, escreveu o astrônomo americano David Rankin na rede social Bluesky.

Astrônomos profissionais e amadores de todo o mundo pesquisaram dados registrados por telescópios para reconstruir sua trajetória desde 14 de junho.

O tamanho do objeto foi estimado em 10 a 20 km de diâmetro, mas pode ser menor se for composto de gelo, que reflete mais luz.

"Ele se tornará cada vez mais brilhante e se aproximará do Sol até o final de outubro, e ainda será observável (com um telescópio) até o próximo ano", disse Moissl.

Este é o terceiro objeto interestelar detectado pela humanidade, confirmaram astrônomos na noite de quarta-feira.

O primeiro, chamado Oumuamua, foi detectado em 2017, e o segundo, 2I/Borisov, em 2019.

Oumuamua era um tão estranho que pelo menos um cientista renomado ficou convencido de que seria uma nave alienígena, embora pesquisas subsequentes tenham refutado essa hipótese.

- Oportunidade rara -

Não há razão para suspeitar de uma origem artificial no caso do 3I/Atlas, mas equipes de todo o mundo trabalham para responder a perguntas essenciais sobre sua forma, composição e rotação.

Mark Norris, astrônomo da University of Central Lancashire (Reino Unido), disse à AFP que o novo parece estar "se movendo consideravelmente mais rápido do que os outros dois objetos extrassolares que descobrimos anteriormente".

Atualmente está aproximadamente à mesma distância que Júpiter da Terra, segundo Norris.

Norris mencionou modelos que estimam que pode haver até 10.000 objetos interestelares vagando pelo Sistema Solar, embora a maioria seja menor do que o recém-descoberto.

Se isso for verdade, o novo Observatório Vera C. Rubin, no Chile, poderá começar a detectá-los todos os meses, disse Norris.

Para Moissl, enviar uma missão espacial para interceptar o novo objeto não é viável.

Ainda assim, esses visitantes oferecem aos cientistas uma rara oportunidade de estudar algo fora do nosso sistema solar.

Por exemplo, se detectássemos precursores da vida, como aminoácidos, em um desses objetos, isso fortaleceria "nossa confiança de que existem condições para a vida em outros sistemas estelares", disse Norris.

dl/pcl/jz/avl/jc/aa

© Agence France-Presse