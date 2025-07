Deputados republicanos levam projeto de lei de Trump para votação final

Por Bo Erickson e David Morgan e Richard Cowan

WASHINGTON (Reuters) - Deputados republicanos avançaram na madrugada desta quinta-feira com o projeto de lei de corte de impostos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em direção a uma votação final, parecendo superar as divisões internas do partido sobre o custo da legislação.

Após um dia de reuniões a portas fechadas no Capitólio e na Casa Branca, os parlamentares superaram um último obstáculo processual necessário para iniciar o debate sobre o projeto de lei em uma votação de 219 a 213 por volta das 4h30 (horário de Brasília).

Em seguida, os parlamentares reabriram o debate para uma votação final.

Uma votação processual anterior foi mantida aberta por sete horas na quarta-feira, fornecendo a Trump e ao presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, tempo para convencer os resistentes a apoiar o projeto de lei.

Johnson expressou otimismo na noite de quarta-feira, dizendo que os parlamentares tiveram um "dia longo e produtivo" discutindo as questões.

Após a votação, ele elogiou Trump por ter feito telefonemas para os resistentes até as primeiras horas da manhã desta quinta-feira.

"Não poderia haver um presidente mais engajado e envolvido", disse Johnson a repórteres.

O Senado aprovou a legislação, que, segundo analistas independentes, acrescentará US$3,4 trilhões à dívida de US$36,2 trilhões do país na próxima década, na terça-feira, após intenso debate sobre o alto preço do projeto e os US$900 milhões em cortes no programa de saúde Medicaid.

Com uma estreita maioria de 220 a 212 votos, os republicanos não podem se dar ao luxo de mais do que três deserções para conseguir aprovar o projeto de lei.

Os democratas estão unidos em oposição à legislação, afirmando que suas isenções fiscais beneficiam desproporcionalmente os mais ricos e cortam serviços dos quais os norte-americanos de baixa e média renda dependem.

"Esse projeto de lei é catastrófico. Não é uma política, é uma punição", disse o deputado democrata Jim McGovern em um debate no plenário da Câmara.

Os republicanos têm tido dificuldades para se manterem unidos nos últimos anos, mas também não desafiaram Trump desde que ele retornou à Casa Branca em janeiro.

Quaisquer alterações feitas pela Câmara exigiriam outra votação no Senado, o que tornaria praticamente impossível cumprir o prazo imposto por Trump de 4 de julho. A legislação contém a maioria das principais prioridades domésticas do presidente, desde cortes de impostos até o controle mais rígido da imigração.