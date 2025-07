Delegado da PF é absolvido em ação de abuso de autoridade envolvendo Aras

O delegado da Polícia Federal Bruno Calandrini foi absolvido em uma acusação de abuso de autoridade movida pelo Ministério Público por um caso no qual ele solicitou medidas de investigação contra o então procurador-geral da República, Augusto Aras. A denúncia contra o delegado foi revelada pelo UOL em janeiro do ano passado.

Calandrini havia apresentado um pedido ao STF (Supremo Tribunal Federal) de busca e apreensão do celular de Aras, por causa de uma investigação envolvendo o então ministro da Economia do governo Bolsonaro, Paulo Guedes. Esse delegado também foi responsável por uma investigação contra o então ministro da Educação de Bolsonaro, Milton Ribeiro.

A Justiça Federal concluiu que a atuação do delegado foi submetida à supervisão de seus superiores e do STF, não configurando ilegalidade. "Pelo que se apurou nos autos, toda a atuação do réu foi objeto de supervisão por seu superior hierárquico, chefe do CINQ (Coordenação de Inquéritos Especiais), e pelo próprio STF, com prévia submissão de medidas requeridas ao relator", apontou a sentença da 12ª Vara Federal de Brasília.

A absolvição foi mantida na segunda instância, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O acórdão do julgamento registrou que as medidas de investigação solicitadas por Calandrini passaram pelo crivo de quatro superiores hierárquicos e não demonstram interesse pessoal do delegado no caso, uma das exigências para se configurar abuso de autoridade. A Procuradoria Regional da República da 1ª Região, órgão de segunda instância do Ministério Público Federal, também opinou que não havia configuração de ilicitude na atuação do delegado.

Por isso, a Terceira Turma do TRF-1 decidiu manter por unanimidade a absolvição de Calandrini. Na época da acusação, a defesa de Calandrini afirmou que a denúncia foi fruto de perseguição política contra o delegado e que não havia provas contra ele.