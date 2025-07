Criminosos invadem prédio no Itaim Bibi e roubam joias e dinheiro de apartamento

Dois suspeitos invadiram um prédio residencial no Itaim Bibi, bairro nobre de São Paulo, e arrombaram um apartamento para roubar joias e dinheiro. O crime ocorreu na tarde de quarta-feira, 2, em um edifício localizado na Rua da Mata.

Os suspeitos entraram de carro pela garagem do condomínio, provavelmente usando um controle clonado. A Polícia Militar foi acionada, mas o grupo conseguiu fugir.

Câmeras de segurança filmaram o veículo dos suspeitos, um automóvel Honda HRV de cor cinza, entrando na garagem por volta das 17 horas. Os dois homens subiram até um dos apartamentos, abriram a porta e foram até um cofre, de onde retiraram joias e dinheiro. O valor não foi informado.

A família que mora no apartamento chegava ao local e, percebendo que havia movimento, chamou a polícia.

Conforme a SSP, os policiais militares foram ao local, na Rua da Mata, mas os criminosos já havia fugido. As vítimas foram orientadas a registrar o boletim de ocorrência e a Polícia Civil permanece à disposição. O registro serve de base para as investigações.

Conforme o Radar da Criminalidade, plataforma exclusiva do Estadão, foram registrados 17 crimes contra o patrimônio em maio deste ano, no Itaim Bibi. A incidência maior, com 10 casos, é de furto de celular. Também houve 3 roubos de celular e 3 furtos de veículos. O índice representa uma queda de 10,5% quando comparado com o mesmo período de 2024.

Casos no Morumbi e em Higienópolis

No final de junho, seis pessoas, entre elas um casal de idosos, foram feitas reféns durante um assalto a uma mansão no Morumbi, na zona sul da capital. O prejuízo foi estimado em R$ 3 milhões. Os bandidos fugiram.

Os casos recentes assustam, principalmente pela violência. Em abril, ao menos cinco bandidos armados com pistolas e fuzis mantiveram segurança, porteiro e outros funcionários rendidos após entrar em uma casa na Rua General José Scarcela Portela, no Morumbi.

Em maio, um grupo de criminosos armados invadiu um prédio residencial em Higienópolis, na região central. Eles usaram um carro com placa clonada, em um modelo parecido com o de um morador, para entrar na garagem, de acordo com investigadores.

Oito homens armados invadiram o prédio por volta das 7h. Antes, eles já haviam cortado os cabos dos equipamentos de acesso à internet. Com isso, as câmeras de monitoramento foram desligadas. Os moradores foram feitos como reféns. Os assaltantes circularam pelos andares e saquearam os apartamentos.

O crime ocorreu na rua Gabriel dos Santos. Segundo Radar da Criminalidade, a via registrou aumento acima de 80% nos casos de roubos e furtos. Foram 47 crimes no local em março deste ano contra 26 no mesmo período de 2024.