Cores divertidas e boa duração: testamos a make das Meninas Superpoderosas

A Quem Disse, Berenice? ativou nosso lado nostálgico com o lançamento de uma linha de maquiagem inspirada nas Meninas Superpoderosas. São 18 itens —entre batons, lip oils, delineadores, paleta de sombras e produtos de skincare— que prometem enlouquecer as fãs da animação.

Testamos os produtos e contamos aqui o que achamos da durabilidade e qualidade.

O que gostamos

Durabilidade: sou apaixonada por blush — é o item que mais uso no dia a dia. Estou usando o dessa linha há quase um mês e já o testei em diversas situações, de dias chuvosos a calor intenso. Ele resistiu muito bem a todas elas. Além de altamente pigmentado, fixa na pele por longos períodos. Os delineadores também têm excelente fixação: esfreguei os olhos e nada borrou.

Rafaela Polo usando as maquiagens da linha da Quem Disse, Berenice? das Meninas Superpoderosas Imagem: Rafaela Polo/UOL

Facilidade de aplicação: tanto os delineadores quanto os lip oils, sombras e blushes são fáceis de aplicar. O aplicador do lip oil, por exemplo, é muito confortável nos lábios. E como os produtos são bem pigmentados, basta um leve toque para transferi-los à pele.

Cores dos delineadores: os tons verde, rosa e azul dos delineadores são lindos, divertidos e vibrantes. Assim como as personagens do desenho, eles deixam a maquiagem superestilosa.

Textura do hidratante: o hidratante da linha tem uma ótima fragrância e absorve muito rapidamente na pele. Basta uma pequena quantidade para você atender o rosto todo e ter um bom resultado.

O que não gostamos

Textura do balm: apesar de serem uma graça e virem com um chaveiro com das personagens, os balms não vêm com aplicador. Por terem uma textura muito cremosa, a aplicação fica complicada, acaba melecando a mão e não é prático para usar fora de casa.

Cores da paleta: apesar de bem pigmentadas, as cores da paleta poderiam ser mais alegres. Entendo que a inspiração veio dos vilões do desenho, mas, para combinar melhor com os delineadores, tons mais vibrantes fariam mais sentido.

Para quem indicamos

Para quem quer se divertir com a maquiagem ou é fã das Meninas Superpoderosas. As cores são versáteis, funcionam tanto no dia a dia quanto em produções noturnas. Mas sejamos honestas: o charme está mesmo na ousadia.

Vale a pena ter essa coleção para relembrar a infância e se jogar nas combinações criativas. Com opções que vão dos tons neutros aos mais ousados, a linha agrada a todos os estilos —mas minha dica é: arrisque-se.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.