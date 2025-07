Contratações nos EUA em junho superaram as expectativas; desemprego caiu para 4,1%

A economia dos Estados Unidos criou mais empregos do que o esperado em junho e a taxa de desemprego caiu, segundo dados do governo divulgados nesta quinta-feira (3), proporcionando algum alívio em meio às preocupações do mercado de trabalho decorrentes das tarifas impostas por Donald Trump.

A maior economia do mundo criou 147.000 empregos em junho, mais do que os 110.000 esperados pelos analistas de mercado, segundo uma média compilada pelo MarketWatch.

A taxa de desemprego ficou em 4,1%, enquanto os especialistas esperavam que fosse de 4,3%. Em maio, era de 4,2%.

A maior economia do mundo tem crescido desde o fim da pandemia de covid-19, com um mercado de trabalho forte que permite que as pessoas continuem consumindo.

Mas as tarifas generalizadas de Trump, incluindo sobre aço, alumínio e automóveis, minaram a confiança do consumidor e criaram um clima de desconfiança entre os empresários.

Isso se deve principalmente às oscilações dos republicanos em relação ao anúncio e à posterior retirada dos impostos às importações, o que fez com que as empresas ficassem cautelosas em relação aos investimentos.

Com algumas das tarifas anunciadas por Trump possivelmente entrando em vigor na próxima semana, os analistas monitoram de perto as consequências que podem ter no mercado de trabalho.

