Com defesa desfalcada, Palmeiras enfrenta Chelsea na quartas da Copa de Clubes

Sem três dos seus quatro zagueiros titulares e com a joia brasileira Estêvão enfrentando seu futuro clube, o Palmeiras tentará surpreender o Chelsea nesta sexta-feira (3), na Filadélfia, para avançar às semifinais da Copa do Mundo de Clubes.

A revelação do futebol brasileiro admitiu sua 'ansiedade' para se juntar ao time londrino ? que o contratou por mais de US$ 60 milhões (cerca de R$ 381 milhões pela cotação atual) no ano passado, incluindo bônus ? assim que o torneio da Fifa terminar.

Mas, primeiro, ele precisa liderar o ataque do time paulista na partida das quartas de final no Lincoln Financial Field às 22h (horário de Brasília), onde os jogadores comandados pelo técnico Abel Ferreira chegam com uma defesa desfalcada para enfrentar um dos times que mais marcaram gols na competição.

Todos os olhares estarão voltados para o atacante de 18 anos, que vivenciou uma ascensão vertiginosa no futebol, já tendo vestido a camisa da seleção brasileira em cinco ocasiões e se destacado neste Mundial.

O vencedor do confronto entre Palmeiras e Chelsea vai enfrentar o Fluminense ou o saudita Al-Hilal nas semifinais. As quartas de final começam nesta sexta-feira, em Orlando, às 16h (horário de Brasília).

- 'Um sonho que vou realizar' -

Os Blues contrataram Estêvão, considerado o maior talento brasileiro desde Neymar, antes mesmo de ele atingir a maioridade, em mais um exemplo da voracidade europeia em garantir futuras estrelas.

Desde então, tem-se falado constantemente sobre sua chegada a Stamford Bridge. E o próprio jogador, ainda com corpo e fala de adolescente, reconheceu a dificuldade de manter o foco antes de cruzar o Atlântico.

"É um sonho que vou realizar, mas sei que tenho que focar aqui, trabalhar duro. Não é fácil, quanto mais perto chega, a ansiedade vai batendo", disse o jovem, que pode jogar pelas pontas ou no centro do ataque.

Defendido por Abel Ferreira, o nome por trás desta era vitoriosa do Palmeiras, com dois títulos da Copa Libertadores conquistados nos últimos cinco anos (2020 e 2021), Estêvão deve liderar o ataque de um Verdão sedento por vingança.

O Chelsea venceu o time paulista por 2 a 1 na prorrogação na final do Mundial de Clubes de 2021, disputado em fevereiro de 2022, quando o torneio contava com apenas sete times, bem abaixo dos atuais 32.

Essa foi a final mais equilibrada dos últimos anos na competição entre times da Europa e da América do Sul, que não conquista o título desde que o Corinthians, arquirrival do Palmeiras, derrotou o próprio Chelsea por 1 a 0 em 2012.

"Vieram e compraram o nosso melhor jogador [Estêvão], o que mais se pode dizer? Mas isso não significa que não possamos usar ferramentas e estratégias para tentar vencer o adversário", disse Abel Ferreira em entrevista coletiva nesta quinta-feira, admitindo o favoritismo do time inglês.

- Remendos para deter o ataque azul -

A partida, que será disputada na casa do Philadelphia Eagles da NFL, promete ser difícil para o Verdão, que avançou às quartas de final após vencer o Botafogo por 1 a 0 na prorrogação, no duelo brasileiro das oitavas.

Além da diferença de orçamento, o Palmeiras não poderá contar com três zagueiros titulares: o capitão e zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, o lateral uruguaio Joaquín Piquerez e o zagueiro brasileiro Murilo.

O primeiro foi expulso no jogo contra o Botafogo, o segundo acumulou cartões amarelos e o terceiro está lesionado. Com isso, Abel terá que reconstruir sua defesa contra um adversário que goleou o Benfica de Ángel Di María por 4 a 1 nas oitavas e que marcou dez gols em quatro jogos.

"É uma oportunidade para Bruno Fuchs e Micael mostrarem sua liderança", disse Abel Ferreira sobre os substitutos de Gómez e Murilo. Vanderson deve assumir o lugar de Piquerez.

Já o campeão da Conference League terá o retorno do atacante senegalês Nicolas Jackson, que já cumpriu duas partidas de suspensão, e de seu novo reforço, o atacante brasileiro João Pedro.

No entanto, Enzo Maresca terá um desfalque significativo no meio-campo: o equatoriano Moisés Caicedo, suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

"É uma partida de futebol; nunca se pode dizer que um time é o favorito", alertou o meio-campista belga Roméo Lavia. "Eles têm um bom time."

Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton - Agustín Giay, Bruno Fuchs, Micael, Vanderlan - Emiliano Martínez, Richard Ríos, Mauricio - Estêvão, Allan, Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Chelsea: Robert Sánchez - Reece James, Tosin Adarabioyo, Levi Colwill, Marc Cucurella - Enzo Fernández, Roméo Lavia, - Pedro Neto, Cole Palmer, Noni Madueke - Nicolas Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

