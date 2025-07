China nega ambições de ter bases militares nas ilhas do Pacífico

Por Kirsty Needham

SYDNEY (Reuters) - A embaixada da China em Fiji negou nesta quinta-feira que Pequim queira uma base militar ou uma esfera de influência nas ilhas do Pacífico, depois que o primeiro-ministro de Fiji, Sitiveni Rabuka, disse que as ilhas estavam tentando lidar com uma China poderosa que buscava espalhar sua influência.

"As alegações de que a China está estabelecendo uma base militar no Pacífico são narrativas falsas", disse um porta-voz da embaixada em um comunicado.

"A presença da China no Pacífico está focada na construção de estradas e pontes para melhorar a subsistência das pessoas, e não no estacionamento de tropas ou na criação de bases militares."

Rabuka disse na quarta-feira que seu país tinha cooperação para o desenvolvimento com a China, mas se opunha ao estabelecimento de uma base militar na região por Pequim. De qualquer forma, a China não precisava de uma base para projetar poder na região, acrescentou.

Em setembro, a China testou um míssil balístico intercontinental que sobrevoou Fiji e aterrissou a 11.000 km da China nas águas internacionais do Oceano Pacífico.

"Se eles podem muito bem mirar em um espaço vazio, podem muito bem mirar em um espaço ocupado", disse Rabuka ao National Press Club em Canberra, na Austrália.

Washington ficou preocupado com a ambição da China de conquistar uma base militar nas Ilhas do Pacífico em 2018, quando Pequim buscou reconstruir uma base naval em Papua Nova Guiné e uma base militar em Fiji. A China foi superada pela Austrália em ambos os projetos.

A preocupação ressurgiu em 2022, quando a China assinou um pacto de segurança com as Ilhas Salomão, levando Washington a advertir que responderia se Pequim estabelecesse uma presença militar permanente.

Em novembro, o vice-secretário de Estado dos EUA, Kurt Campbell, pediu ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que mantenha seu foco na região, alegando que a China quer construir bases nas ilhas do Pacífico.

O porta-voz da embaixada chinesa disse que Fiji e a China respeitam a soberania um do outro.

"A China não tem interesse em competição geopolítica ou em buscar a chamada 'esfera de influência'", acrescentou a declaração.

A China estabeleceu uma presença policial nas Ilhas Salomão, Kiribati e Vanuatu.

(Reportagem de Kirsty Needham, em Sydney)