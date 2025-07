China critica acordos comerciais que 'prejudicam terceiros', após pacto Vietnã-EUA

A China alertou, nesta quinta-feira (3), contra acordos comerciais que "prejudiquem terceiros", após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar um pacto tarifário com o Vietnã.

"A China sempre defendeu que todas as partes resolvam suas diferenças econômicas e comerciais por meio do diálogo, em pé de igualdade", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning.

"Ao mesmo tempo, negociações e acordos relevantes não devem prejudicar os interesses de terceiros", acrescentou.

O pacto anunciado na quarta-feira é o primeiro acordo firmado por Trump com um país asiático. Analistas afirmam que ele pode servir de base para Washington discutir com outros países a busca por acordos tarifários semelhantes.

O acordo estabelece uma tarifa de pelo menos 20% sobre as exportações vietnamitas para os Estados Unidos.

Essa taxa, que aumentará o preço de calçados e roupas, que o país do sudeste asiático exporta fortemente para os Estados Unidos, permite que Hanói evite a ameaça de uma tarifa de 46%.

Trump estabeleceu o prazo de 9 de julho para impor tarifas pesadas aos parceiros comerciais dos EUA caso não cheguem a um acordo.

As ações de empresas têxteis e fabricantes de equipamentos esportivos, que têm presença significativa no Vietnã, subiram com o anúncio do acordo, mas caíram quando os detalhes do pacto, que incluía tarifas mais altas do que o esperado, foram divulgados.

O assessor comercial de Trump, Peter Navarro, chamou o Vietnã de "colônia da China" e afirmou que um terço dos produtos vietnamitas vem da China.

O Ministério do Comércio da China afirmou nesta quinta-feira que "sempre se opôs firmemente" às tarifas americanas.

sam-oho/aas/vk/mas/zm/aa/jc

© Agence France-Presse