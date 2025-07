Câmara dos Deputados dos EUA aprova projeto de corte de impostos e gastos de Trump que vai à sanção

Por Bo Erickson e Richard Cowan e David Morgan

WASHINGTON (Reuters) - O pacote de redução de impostos do presidente Donald Trump superou seu último obstáculo no Congresso dos EUA nesta quinta-feira, quando a Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos, aprovou por pouco o enorme projeto de lei e o enviou para ele sancioná-lo como lei.

A votação por 218 votos a 214 representa uma vitória significativa para o presidente republicano, que financiará sua repressão à imigração, tornará permanentes os cortes de impostos de 2017 e oferecerá novos incentivos fiscais que ele prometeu durante sua campanha de 2024.

Também corta programas de saúde e da rede de segurança alimentar e zera dezenas de incentivos à energia verde. Deve acrescentar US$3,4 trilhões à dívida de US$36,2 trilhões do país, de acordo com o não partidário Escritório do Orçamento do Congresso (CBO).

Apesar das preocupações com o custo do projeto de lei de 869 páginas e seu impacto nos programas de saúde, os republicanos se alinharam em grande parte para apoiá-lo, com apenas dois dos 220 republicanos da Câmara votando contra. O projeto de lei já foi aprovado no Senado, controlado pelos republicanos, pela margem mais estreita possível.

Os republicanos afirmaram que a legislação reduzirá os impostos dos norte-americanos em todo o espectro de renda e estimulará o crescimento econômico.

A deputada republicana Virginia Foxx, da Carolina do Norte, descreveu o projeto de lei como trazendo "alívio histórico de impostos para as famílias trabalhadoras. Investimento maciço para proteger as fronteiras de nossa nação. Captura de economias geracionais. Redução de desperdícios, fraudes e abusos em programas governamentais para que eles possam funcionar de forma mais eficiente".

Todos os democratas do Congresso votaram contra, criticando o projeto de lei como uma doação aos ricos que deixará milhões de pessoas sem seguro.

"O foco desse projeto de lei, a justificativa para todos os cortes que prejudicarão os norte-americanos comuns, é oferecer enormes incentivos fiscais aos bilionários", disse o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, em um discurso de oito horas e 46 minutos que foi o mais longo da história da Casa.

Trump manteve a pressão durante todo o tempo, persuadindo e ameaçando os parlamentares enquanto os pressionava para que lhe enviassem a ele a legislação até o feriado de 4 de julho, Dia da Independência.

"PARA OS REPUBLICANOS, ESSE DEVERIA SER UM VOTO FÁCIL NO SIM. RIDÍCULO!!!", escreveu ele nas mídias sociais.

FIM DA MARATONA

Os republicanos correram para cumprir esse prazo, trabalhando durante o último fim de semana e realizando debates durante toda a noite na Câmara e no Senado. O projeto de lei foi aprovado no Senado na terça-feira em uma votação de 51 a 50, na qual o vice-presidente JD Vance deu o voto de desempate.

De acordo com o CBO, o projeto de lei reduzirá a receita tributária em US$4,5 trilhões ao longo de 10 anos e cortará os gastos em US$1,1 trilhão.

Esses cortes de gastos vêm em grande parte do Medicaid, o programa de saúde que cobre 71 milhões de norte-americanos de baixa renda. O projeto de lei restringirá os padrões de inscrição, instituirá uma exigência de trabalho e restringirá um mecanismo de financiamento usado pelos Estados para aumentar os repasses federais -- mudanças que devem deixar quase 12 milhões de pessoas sem seguro, de acordo com o CBO. Os republicanos acrescentaram US$50 bilhões para os provedores de saúde rural para atender às preocupações de que esses cortes os forçariam a fechar as portas.

Analistas não partidários calculam que os norte-americanos mais ricos receberão os maiores benefícios do projeto de lei, enquanto as pessoas de baixa renda verão suas rendas caírem efetivamente, pois os cortes na rede de segurança devem superar seus cortes de impostos.

O aumento do endividamento criado pelo projeto de lei também transferiria efetivamente o dinheiro das gerações mais jovens para as mais velhas, dizem os analistas. A agência de classificação de risco Moody's rebaixou a dívida dos EUA em maio, citando o aumento da dívida, e alguns investidores estrangeiros dizem que o projeto de lei está tornando os títulos do Tesouro dos EUA menos atraentes.

Por outro lado, o projeto de lei evita aumentos de impostos que deveriam atingir a maioria dos norte-americanos no final deste ano, quando os cortes de impostos individuais e empresariais de Trump em 2017 deveriam expirar. Esses cortes agora se tornam permanentes, enquanto as isenções fiscais para pais e empresas são ampliadas.

O projeto de lei também estabelece novas isenções fiscais para renda de gorjetas, pagamento de horas extras, idosos e empréstimos para automóveis, cumprindo as promessas de campanha de Trump.

A versão final do projeto de lei inclui cortes de impostos mais substanciais e cortes de saúde mais agressivos do que a versão inicial aprovada na Câmara em maio.

Durante as deliberações no Senado, os republicanos também retiraram uma disposição que teria proibido regulamentações em nível estadual sobre inteligência artificial e um "imposto retaliatório" sobre o investimento estrangeiro que havia gerado alarme em Wall Street.