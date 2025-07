Brasil apoiará negociação de acordo de livre comércio do Mercosul com o Panamá, diz Lula

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, durante reunião bilateral com o presidente panamenho, José Raúl Mulino, que o Brasil vai apoiar a negociação de acordo de livre comércio do Mercosul com o Panamá.

Em mensagem publicada no X, Lula acrescentou que se empenhará para que esse processo "se inicie rapidamente".

O presidente também confirmou sua visita ao Panamá em janeiro do próximo ano, onde participará do Fórum Econômico organizado pela CAF, o banco de desenvolvimento da América Latina e do Caribe, conforme comunicado do governo do Panamá divulgado nesta quinta-feira.

Lula acrescentou que o presidente panamenho também irá ao Brasil em agosto, acompanhado de delegação empresarial, para apresentar oportunidades para investidores brasileiros na área de infraestrutura portuária no Panamá.

"Ele também destacou as possibilidades que se abrem no setor de turismo e de acesso a mercados por meio do aeroporto internacional de Tocumen", afirmou Lula na rede social.

O Brasil assumiu a presidência rotativa do Mercosul durante reunião de cúpula do bloco sul-americano em Buenos Aires.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)