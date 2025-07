Bolsas de NY têm rali e S&P e Nasdaq marcam novos recordes após payroll acima do esperado

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 3. Os ganhos levaram o S&P 500 e o Nasdaq a novos recordes, após o relatório payroll evidenciar a solidez da economia americana e validar a cautela do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, em relação à taxa de juros. Em pregão com fechamento antecipado e antes do feriado, os papéis dos bancos voltaram a ter desempenho forte.

O Dow Jones fechou em alta de 0,77%, aos 44.828,53 pontos. O S&P 500 ganhou 0,83% e renovou sua máxima histórica de fechamento, aos 6.279,35 pontos. O Nasdaq também cravou novo recorde no fechamento, aos 20.601,10 pontos, após avançar 1,02%. O S&P 500 e o Nasdaq também atingiram patamares intradiários inéditos.

Além do payroll acima das expectativas, outro impulso para o bom desempenho da renda variável veio do avanço do PMI de serviços, elaborado pelo ISM. O relatório de emprego obrigou os investidores a atenuarem suas apostas em queda de juros, além de ter endossado a leitura da economia do Fed em um momento em que Powell vinha sendo alvo constante de pesadas críticas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, por não aliviar as taxas de juros.

Mercado seguia ainda acompanhando a tentativa da Câmara em aprovar o projeto de lei Trump.

Entre os movimentos individuais, as ações dos bancos subiam, com o Citigroup na liderança com alta de 2,26%, a US$ 88,72. O Morgan Stanley elevou o preço-alvo para o Citi de US$ 94 para US$ 103. O Goldman Sachs e Morgan Stanley subiram 1,09% e 0,90% respectivamente.

O desempenho do mercado contou ainda com a contribuição das "Sete Magníficas", todas negociadas em alta, exceto por uma ligeira queda na Tesla (-0,10%). No bloco, a Alphabet subiu 0,50% e a Microsoft, 1,58%. A Nvidia (1,30%) e Amazon (1,59%) também avançaram mais de 1%.

A Datadog disparou 14,9% após a inclusão no índice S&P 500 das ações da empresa focada em soluções de monitoramento e análise para equipes de desenvolvimento e operações.

A Lucid, fabricante de veículos elétricos, subiu 5,37% após reportar 3.309 entregas de veículos no segundo trimestre, um recorde para qualquer trimestre, superando as 2.394 entregues no mesmo período do ano anterior. No primeiro semestre do ano, as entregas totalizaram 6.418, um aumento de quase 50% em relação ao ano anterior. A concorrente Rivian Automotive, por sua vez, entregou 19.301 veículos no primeiro semestre de 2025, uma queda de quase 30% em relação ao ano anterior. Mesmo com o recuo das e entregas, as ações da Rivian ganharam 1,55%.

Os mercados norte-americanos não operam amanhã em razão do feriado do Dia da Independência nos EUA.