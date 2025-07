Bolsa Família de julho começa a ser pago dia 18; veja calendário

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de julho de 2025 já têm data para começar. Conforme o cronograma divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, os créditos serão efetuados a partir do dia 18 de julho, seguindo a ordem do dígito final do Número de Identificação Social (NIS), impresso no cartão dos beneficiários.

Os valores são liberados de forma escalonada nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando os depósitos são antecipados para que sejam concluídos antes do Natal.

Cronograma de pagamentos do Bolsa Família de julho

NIS final 1 - 18/07

NIS final 2 - 21/07

NIS final 3 - 22/07

NIS final 4 - 23/07

NIS final 5 - 24/07

NIS final 6 - 25/07

NIS final 7 - 28/07

NIS final 8 - 29/07

NIS final 9 - 30/07

NIS final 0 - 31/07

Datas previstas para o ano de 2025

Janeiro: 20 a 31

Fevereiro: 17 a 28

Março: 18 a 31

Abril: 15 a 30

Maio: 19 a 30

Junho: 16 a 30

Julho: 18 a 31

Agosto: 18 a 29

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Tipos de benefícios incluídos no programa

O Bolsa Família é composto por diferentes parcelas de auxílio, criadas para atender às demandas específicas das famílias participantes:

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante do núcleo familiar;

Benefício Complementar (BCO): valor adicionado para assegurar um mínimo de R$ 600 por família;

Benefício Primeira Infância (BPI): adicional de R$ 150 para cada criança menor de 7 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 por gestante ou jovem entre 7 e 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 mensais por bebê de até 7 meses — com início dos repasses previsto para setembro.

Regras para manter o direito ao benefício

Para continuar recebendo os valores, as famílias devem cumprir uma série de compromissos nas áreas da saúde e educação, como:

Garantir que crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estejam frequentando a escola regularmente;

Acompanhar o pré-natal das gestantes;

Monitorar o crescimento e o desenvolvimento de crianças menores de 7 anos;

Manter o calendário de vacinação atualizado, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde.

Atenção: O não cumprimento dessas exigências pode resultar na suspensão temporária do benefício. Por isso, é fundamental manter os cadastros atualizados e estar atento às exigências do programa.