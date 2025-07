Bessent: não vimos nenhuma inflação pelas tarifas, elas não são inflacionárias

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que não foi vista inflação em decorrência as tarifas, que não são inflacionárias, na avaliação dele, em entrevista para a CNBC, nesta quinta-feira. "Você pode ter um aumento de preço único por conta das tarifas. Mas em termos de inflação econômica generalizada, não acho que causem isso", mencionou.

Segundo Bessent, os comentários de que as tarifas prejudicariam a economia e os mercados não se concretizaram. "O mercado teve a recuperação mais rápida de todos os tempos, desde a mínima de abril. E estamos em novas máximas no mercado", defendeu.

Em relação à outros acordos comerciais, o secretário disse que todos esperam até o último minuto pelas negociações. "Eles acham que podem conseguir o melhor negócio. E, como já avisei, quando fiz outras entrevistas, esses países devem ter cuidado porque suas taxas podem voltar como um bumerangue para a taxa de 2 de abril", afirmou.

Na ocasião, ele reafirmou sua expectativa de que o projeto de lei orçamentário proposto pelo presidente americano, Donald Trump, será aprovado. "Tenho grande respeito por Elon Musk em relação aos foguetes, deixo isso para ele. Ele pode deixar as finanças comigo", respondeu, ao ser questionado se as opiniões do CEO da Tesla sobre o projeto de lei estão erradas.