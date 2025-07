Beber café faz bem e pode prolongar a vida; qual é a quantidade ideal?

Muito mais do que uma bebida para espantar o sono, o café pode estar entre os aliados da longevidade. É o que indica um novo estudo, conduzido pela Queen Mary University (Inglaterra), que investigou como a cafeína, o principal composto ativo do café, age sobre mecanismos celulares associados ao envelhecimento.

Os pesquisadores usaram leveduras de fissão, organismos simples que compartilham características com as células humanas, para entender os efeitos da cafeína em situações de estresse celular, como a exposição a toxinas e a falta de nutrientes.

O resultado foi surpreendente: a cafeína ativou uma espécie de "reserva energética" das células, conhecida como AMPK (proteína quinase ativada por AMP). Esse sistema atua como um interruptor de emergência, que entra em ação quando os níveis de energia celular estão baixos, favorecendo a adaptação e a sobrevivência celular. Com a cafeína, o desempenho desse sistema foi potencializado —e as células viveram mais.

Outro achado relevante foi a atuação da cafeína em células com danos no DNA. Em geral, quando o material genético está comprometido, as células param de se dividir para evitar que os danos se espalhem. O estudo mostrou que a cafeína pode impedir esse bloqueio, favorecendo mecanismos de reparo e proteção contra o agravamento do dano.

Esses efeitos ajudam a explicar por que o café pode ter impacto direto sobre a saúde celular e a longevidade, além de abrir caminho para novas abordagens terapêuticas no futuro.

Café reduz o risco de várias doenças

Os achados celulares reforçam o que diversas pesquisas clínicas já apontavam sobre os benefícios do café. Segundo especialistas em medicina e nutrição, o consumo regular da bebida está associado a menor incidência de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e enfermidades neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson.

Esse efeito protetor vem de compostos bioativos como cafeína, ácidos clorogênicos e polifenóis — potentes antioxidantes que combatem os radicais livres e o estresse oxidativo, ajudando a retardar o envelhecimento celular.

O café também melhora a sensibilidade à insulina, protege o fígado, acelera o metabolismo e favorece a queima de gordura. Seus efeitos positivos se estendem ao cérebro, à respiração e ao sistema digestivo, fortalecendo a memória, reduzindo a fadiga dos músculos respiratórios e estimulando o funcionamento intestinal. Além disso, pode ajudar na prevenção de certos tipos de câncer, cálculos renais e até esclerose múltipla.

Segredo está na dose: com moderação

Apesar da lista robusta de benefícios, o café precisa ser consumido com responsabilidade. Quando ingerido em excesso, pode provocar efeitos colaterais como ansiedade, insônia, agitação, refluxo e desconfortos digestivos. Por isso, a moderação é essencial para que a bebida seja uma aliada —e não um problema.

Especialistas recomendam um consumo máximo de 400 miligramas de cafeína por dia, o que equivale a cerca de três a quatro xícaras médias de café coado. Dentro desse limite, os efeitos positivos são otimizados, com menor risco de impactos negativos. É importante lembrar que a sensibilidade à cafeína varia de pessoa para pessoa, sobretudo entre quem tem problemas cardíacos, distúrbios do sono ou doenças gastrointestinais. Estilo de vida, genética e hábitos alimentares também influenciam na forma como o organismo responde à bebida.

Além disso, é fundamental entender que o café, por mais saudável que seja, não substitui um conjunto de hábitos fundamentais para a longevidade. Alimentação equilibrada, sono de qualidade, prática regular de atividade física e conexões sociais são pilares insubstituíveis. O café pode até ser um ingrediente poderoso dessa equação —mas não é a fórmula inteira.

*Com informações de reportagem publicada em 20/09/2018