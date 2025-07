Banco do Brasil anuncia R$230 bi para plano safra 2025/26

(Reuters) - O Banco do Brasil destinará R$230 bilhões para o financiamento da safra 2025/26, conforme comunicado do banco de controle estatal nesta quinta-feira, montante que representa um crescimento de 2% em relação ao desembolsado na safra anterior.

Do total dos recursos, R$54 bilhões estão previstos para pequenos e médios produtores e R$106 bilhões serão destinados para a agricultura empresarial, que abrange grandes produtores, cooperativas e agroindústria.

Nessa semana, o governo brasileiro anunciou o Plano Safra 2025/26, prevendo R$516,2 bilhões para a agricultura empresarial e R$89 bilhões para a agricultura familiar.

"O Banco manteve a liderança nos financiamentos para a agricultura familiar e empresarial, registrando crescimento em todos os programas do Plano Safra do Governo Federal", afirmou a presidente do BB, Tarciana Medeiros, no comunicado.

Quanto às finalidades, sob a ótica do crédito rural, o volume será distribuído nas modalidades de custeio (R$97 bilhões), investimento (R$44 bilhões), comercialização e industrialização (R$19 bilhões).

Somam-se ainda outros R$70 bilhões a serem direcionados para títulos, como Cédula de Produtor Rural (CPR), e negócios da cadeia de valor do agro, de acordo com o BB.

(Por Paula Arend Laier, edição Michael Susin)