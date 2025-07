Atacante do Liverpool, Diogo Jota, morre em acidente de trânsito

O atacante português do Liverpool, Diogo Jota, e seu irmão, André, também jogador de futebol, morreram nesta quinta-feira (3) em um acidente em uma estrada no noroeste da Espanha, uma notícia que deixou seu clube "devastado" e que provocou comoção no mundo do futebol.

O jogador de 28 anos faleceu junto com seu irmão, André, quando o veículo em que estavam saiu da pista e pegou fogo, segundo informou nesta quinta-feira a Guarda Civil.

"Saída de via de um veículo, tudo aponta para um estouro do pneu enquanto realizava ultrapassagem. Como resultado do incidente, o carro pegou fogo e ambos morreram", explicou a Guarda Civil.

Os fatos ocorreram às 00h30 locais de quinta-feira em uma rodovia perto da cidade de Zamora, na região de Castilla y León (centro-norte).

Os dois passageiros, Diogo Jota e seu irmão, André, também jogador profissional na segunda divisão portuguesa, já estavam mortos quando os serviços de emergência chegaram, segundo a Guarda Civil.

Diogo Jota chegou ao Liverpool em 2020, e, desde então, desempenhou um papel central nos títulos da equipe britânica nos últimos anos.

O também jogador da seleção portuguesa havia anunciado há alguns dias que se casou no dia 22 de junho, publicando fotos da cerimônia no X.

- "Coração partido" -

"O Liverpool Football Club está devastado pela trágica morte de Diogo Jota", escreveu o campeão da Premier League em mensagem publicada no X.

Jota passou pelo Atlético de Madrid, Porto e Wolverhampton antes de chegar a Anfield, onde marcou 65 gols pelos 'Reds' e se tornou um dos jogadores favoritos dos torcedores do Liverpool.

As homenagens de seus fãs não demoraram a chegar e, na manhã desta quinta-feira, vários torcedores começaram a depositar coroas de flores e lenços ao redor do estádio Anfield.

Na Inglaterra, clubes como Everton, Arsenal e Manchester United, entre outros, demonstraram nas redes sociais seu apoio à família e aos amigos do jogador.

"Estamos com o coração partido. Diogo foi adorado pelos nossos torcedores, querido pelos seus companheiros e apreciado por todos os que trabalharam com ele durante seu tempo nos Wolves", escreveu o Wolverhampton, clube em que jogou de 2017 a 2020.

"O Atlético de Madrid está chocado com a trágica notícia do falecimento de Diogo Jota, ex-jogador do clube, e seu irmão André", reagiu o clube colchonero, onde Jota não chegou a estrear.

- Portugal em choque -

Com 49 jogos pela seleção portuguesa, no último dia 8 de junho foi campeão da Liga das Nações após vencer nos pênaltis a Espanha.

"É inconcebível. Há pouco estávamos juntos com a Seleção, você havia acabado de se casar. À sua família e aos seus filhos envio minhas condolências e toda a força do mundo. Sei que você estará sempre com eles", escreveu em suas redes sociais a estrela do futebol português Cristiano Ronaldo.

"É um dia triste para o futebol e para o esporte nacional e internacional", escreveu por sua vez o primeiro-ministro português, Luis Montenegro, no X.

A Federação Portuguesa de Futebol lamentou no X sua morte, afirmando que, além de ser "um jogador fantástico, com quase 50 internacionalizações pela seleção nacional A, (...) era uma pessoa extraordinária, respeitada por todos seus companheiros e adversários".

A morte de Diogo e de André "representa perdas irreparáveis para o futebol português e tudo faremos para, diariamente, honrar seu legado", acrescentou a federação, que afirmou ter solicitado à Uefa um minuto de silêncio nesta quinta-feira antes do jogo de Portugal contra a Espanha na Eurocopa feminina.

vab/du/dam/mcd/dd/aa

© Agence France-Presse