Arqueólogos no Peru revelam cidade de 3.500 anos que ligava a costa aos Andes

LIMA (Reuters) - Arqueólogos revelaram nesta quinta-feira uma cidade de 3.500 anos no Peru que provavelmente serviu como um centro comercial ligando as culturas da costa do Pacífico com as dos Andes e da Amazônia, florescendo na mesma época que as primeiras civilizações do Oriente Médio e da Ásia.

As imagens de drone divulgadas pelos pesquisadores mostram que o centro da cidade é marcado por uma estrutura circular em um terraço na encosta, com restos de edifícios de pedra e barro construídos a cerca de 600 metros acima do nível do mar.

O centro urbano, chamado Peñico, está localizado no norte da província de Barranca e foi fundado entre 1.800 e 1.500 a.C. Fica próximo ao local onde a civilização Caral, a mais antiga das Américas, se desenvolveu há 5.000 anos.

Caral, composta por 32 estruturas monumentais, é considerada contemporânea das civilizações do Egito, Índia, Suméria e China. No entanto, ao contrário delas, desenvolveu-se em completo isolamento, de acordo com os pesquisadores.

Ruth Shady, arqueóloga que liderou a pesquisa em Peñico, disse que a cidade recém-descoberta é fundamental porque os especialistas acreditam que ela surgiu depois que a civilização Caral foi devastada pela mudança climática.

"Eles estavam situados em um local estratégico para o comércio, para o intercâmbio com sociedades do litoral, das terras altas e da selva", disse Shady.

O arqueólogo Marco Machacuay, pesquisador do Ministério da Cultura, disse em uma coletiva de imprensa que a importância de Peñico reside no fato de ser a continuação da sociedade Caral.

Após oito anos de estudos, os pesquisadores identificaram até 18 estruturas em Peñico, incluindo templos cerimoniais e complexos residenciais.

Os muros de uma praça central se destacam por seus relevos esculturais e representações do pututu, uma trombeta em forma de concha cujo som é transmitido por longas distâncias.

Em outros edifícios, os pesquisadores encontraram esculturas de argila de figuras humanas e animais, objetos cerimoniais e colares feitos de contas e conchas, acrescentaram.

O Peru é um centro de culturas antigas e abriga sítios arqueológicos, como as ruínas incas de Machu Picchu, em Cusco, e as misteriosas linhas de Nazca, localizadas na região desértica ao longo da costa central do país.

