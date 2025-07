Apenas 15 marcas de veículos elétricos na China sobreviverão até 2030, diz AlixPartners

PEQUIM (Reuters) - Apenas 15 das 129 marcas que atualmente vendem veículos elétricos e híbridos plug-in na China serão financeiramente viáveis até 2030, já que a intensa concorrência forçará a consolidação e a saída de algumas delas do mercado, informou a consultoria AlixPartners nesta quinta-feira.

A projeção é de que essas 15 marcas respondam por aproximadamente 75% do mercado de veículos elétricos e híbridos plug-in da China até o final da década, cada uma com uma média de vendas anuais de 1,02 milhão de unidades, disse a AlixPartners, sem especificar os nomes das marcas.

No entanto, espera-se que a consolidação na China avance mais lentamente do que em outros mercados, disse Stephen Dyer, chefe da prática automotiva da AlixPartners na Ásia, porque os governos locais podem continuar apoiando marcas inviáveis devido à sua importância para as economias regionais, empregos e cadeias de suprimentos.

A China, o maior mercado automotivo do mundo, está enfrentando atualmente uma guerra de preços e um excesso de capacidade significativo, ambos prejudicando a lucratividade. Além da BYD e da Li Auto , nenhum outro fabricante chinês de veículos elétricos listado publicamente obteve lucratividade em um ano inteiro.

Os órgãos reguladores chineses pediram que as montadoras parassem com as guerras de preços. No entanto, Dyer disse que a guerra provavelmente continuará, mas por meio de fatores "ocultos", como subsídios de seguro e financiamento a juros zero, em vez de cortes diretos nos preços, segundo ele.

A taxa de utilização da capacidade nas fábricas de automóveis chinesas caiu para uma média de 50% no ano passado, a menor em uma década, pressionando os lucros, disse Dyer.

(Reportagem de Qiaoyi Li, Zhang Yan e Brenda Goh)