Com IA reduzindo tempo do atendente com o cliente, TIM corta custos

Alberto Griselli, presidente da TIM Brasil, disse que a companhia usa inteligência artificial no call center para diminuir o tempo de atendimento do cliente e, com isso, reduzir os custos da operadora. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

A inteligência artificial procura as respostas sozinha. O objetivo é reduzir o tempo do atendente com o cliente, pois traz uma resposta mais assertiva e um tempo de interação mais eficaz. Então, isso se transforma, do nosso lado, em um custo menor, pois menos tempo para nós é custo menor, e, do lado cliente, uma medida de satisfação melhor, pois a resposta é certeira.

Alberto Griselli, presidente da TIM Brasil

95% das interações são digitais. Na entrevista, Griselli diz que o call center existe para resolver problemas. "De fato, nós estamos trabalhando para tentar ter menos problemas para os nossos clientes. Hoje em dia, o call center é um elemento de relacionamento importante para nós, mas muito menos importante do que era muitos anos atrás", afirma. Segundo ele, hoje, 95% das interações são digitais —apenas 5% têm atendimento humano.

Alberto Griselli, presidente da TIM, acompanha atendimento no call center da empresa Imagem: Divulgação

A TIM é uma das maiores operadoras de telefonia. Tem a maior cobertura móvel e presença 4G do Brasil (são cerca de 5.570 municípios) e lidera a implementação do 5G no país.