Advogado de Bolsonaro ficou em silêncio durante depoimento à PF

Do UOL, em São Paulo

O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Paulo Cunha Bueno, ficou em silêncio durante depoimento à Polícia Federal na última terça-feira.

O que aconteceu

Bueno escolheu ficar em silêncio por já ter dado sua versão ao STF (Supremo Tribunal Federal) no dia anterior. Ao Supremo, ele afirmou que não buscou informações a respeito da delação de Mauro Cid.

Advogado disse ao STF ter encontrado Agnes Barbosa Cid, mãe do ex-ajudante de ordens, e afirmou que conversa foi "casual e breve". O advogado de Bolsonaro foi acusado de cercar a família de Cid em 2023 —Fabio Wajngarten, que atuou na defesa do ex-presidente, e Luiz Eduardo Kuntz, advogado de Marcelo Câmara, também foram acusados pelo tenente-coronel.

Ao Supremo, Bueno disse que a mãe de Cid, teria se dirigido até ele para agradecer a ajuda com a inscrição da neta em uma competição de hipismo. "Relatando que a participação e vitória da neta [filha do ex-ajudante de ordens] no torneio estavam sendo extremamente alentadoras, diante de um momento familiar tão sofrido", diz a petição enviada ao Supremo. Na época, Cid estava preso.

Bueno classificou o encontro como "bastante breve, amistoso e absolutamente protocolar". O advogado do ex-presidente relatou ter parabenizado a filha de Cid pela vitória na competição. Na versão do ex-ajudante de ordens, Bueno e Kuntz teriam tentando demover a defesa constituída pelo delator.

Segundo o advogado, a ajuda para inscrição da filha de Cid na competição ocorreu após um pedido de Wajngarten. A petição diz que o ex-advogado e assessor de Bolsonaro "se mostrava bastante compadecido com situação da família Cid", naquele momento ele estava preso. "Wajngarten insistiu com o peticionário como um favor pessoal, deixando claro que entre ele e a família Cid havia certa amizade", afirma o texto. Bueno teria ajudado a viabilizar a inscrição "movido apenas pelo espírito de bem-fazer".

Wajngarten e advogado de Câmara admitem contato com filha de Cid

Fábio Wajngarten, ex-advogado de Bolsonaro, admitiu no depoimento ter feito contato com a filha de Cid. Aos jornalistas, ele disse que fez contato com ela por conta de um torneio de hipismo.

Contato entre ele e a filha de Cid foi em agosto de 2023. Segundo Wajngarten, ele a questionou se ela estava precisando de algum apoio enquanto Cid estava preso, mas ela negou ajuda. Após esse período, ele contou que não houve mais contato entre ambos.

Wajngarten disse não conhecer a mãe de Cid. Ele foi acusado, junto de Bueno e Kuntz, de ter cercado Agnes Cid em um evento em São Paulo.

Não houve contato com Cid para falar sobre a delação premiada, disse Wajngarten à PF. Além disso, ele negou que teve intenção de tumultuar ou atrapalhar as investigações da trama golpista.

Luiz Eduardo Kuntz, advogado de Marcelo Câmara, admitiu que teve contato com Cid, mas por iniciativa do tenente-coronel. Ele alegou que o contato foi feito por meio da conta "gabrielar702" do Instagram, em janeiro de 2024.

Advogado confirma que conheceu a filha de Cid em março de 2023 e a reencontrou em agosto e dezembro do mesmo ano. Kuntz relatou que manteve "contatos esporádicos" com a adolescente entre agosto de 2023 e março de 2024, mas as conversas pararam após uma nova prisão de Cid.

Contudo, ele negou que teve contato com Cid e seus familiares para falar do acordo de delação com a PF. Segundo ele, o acordo já estava homologado.