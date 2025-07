Ações europeias avançam após dados de emprego dos EUA

Por Sukriti Gupta e Sanchayaita Roy e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta nesta quinta-feira, após um relatório de empregos dos Estados Unidos mais forte do que o esperado, com papéis de bancos na liderança dos ganhos, enquanto o foco permaneceu em um possível acordo comercial entre a União Europeia e os EUA.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,47%, a 543,76 pontos.

O crescimento do emprego nos EUA foi inesperadamente sólido em junho, com a leitura da abertura de vagas fora do setor agrícola ficando acima das estimativas do mercado para o mês.

Os contratos futuros de juros dos EUA mostram que investidores apostam em um início dos cortes na taxa básica do Federal Reserve em setembro e em um total de apenas duas reduções de 0,25 ponto percentual até o final do ano, e não nos três cortes em que apostavam antes dos dados.

O setor de bancos foi o maior estímulo para o STOXX 600, com as instituições britânicas NatWest e Lloyds liderando o movimento, com alta de mais de 3% cada.

O anúncio de um acordo entre os EUA e o Vietnã, antes do prazo da próxima semana estabelecido pelo presidente norte-americano, Donald Trump, para novas tarifas comerciais dos EUA em todo o mundo, também deu um impulso aos mercados globais.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a União Europeia está buscando primeiro um acordo comercial em princípio com os EUA antes do prazo final.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,55%, a 8.823,20 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,61%, a 23.934,13 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,21%, a 7.754,55 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,40%, a 39.943,15 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,98%, a 14.182,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,60%, a 7.754,57 pontos.