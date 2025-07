Ações de Hong Kong recuam com queda de papéis de tecnologia

XANGAI (Reuters) - As ações de Hong Kong fecharam em queda nesta quinta-feira, afetadas pela queda dos papéis do setor de tecnologia, já que os investidores temiam que a intensificação da concorrência entre os gigantes do comércio eletrônico pudesse reduzir as margens de lucro. As ações da China fecharam em alta.

O índice CSI300 subiu 0,62%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, teve alta de 0,18%. O índice Hang Seng, referência de Hong Kong, recuou 0,63%.

As ações da gigante do comércio eletrônico Alibaba, listadas em Hong Kong, caíram quase 3%, liderando as quedas, depois que a empresa anunciou um programa de subsídios de 50 bilhões de iuanes (US$6,98 bilhões) para comerciantes e clientes na quarta-feira.

"O plano do Alibaba de oferecer US$7 bilhões em subsídios para a entrega de alimentos e para o varejo online implica que a concorrência está esquentando novamente entre as empresas de comércio eletrônico da China", disseram analistas do UBS.

As ações da Meituan caíram 2,5%, enquanto a JD.com recuou 2,1%.

Enquanto isso, uma importante publicação do Partido Comunista Chinês pediu uma repressão à concorrência que fomenta as guerras de preços e reduz os lucros em vários setores, criticando as grandes empresas e os governos locais por práticas injustas.

A atividade de serviços da China expandiu no ritmo mais lento em nove meses em junho, com o enfraquecimento da demanda e a diminuição dos novos pedidos de exportação em meio a uma frágil trégua comercial com os Estados Unidos, mostrou uma pesquisa do setor privado nesta quinta-feira.

A China está avaliando o acordo comercial entre os EUA e o Vietnã e protegerá seus próprios direitos e interesses, se necessário, disse um porta-voz do Ministério do Comércio chinês nesta quinta-feira.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,06%, a 39.785,90 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,63%, a 24.069 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,18%, a 3.461 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,62%, a 3.968 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,34%, a 3.116 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,60%, a 22.712 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,22%, a 4.019 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,02%, a 8.595 pontos.