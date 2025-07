'Absorve bem o xixi': tapete higiênico para cães está por menos de R$ 50

Quem cuida de cachorro sabe como é difícil manter tudo limpo e sem mau cheiro quando o bichinho não tem um lugar definido para fazer xixi. Pensando em ajudar seu pet, o Guia de Compras UOL encontrou o tapete higiênico da PetLike, que promete evitar vazamentos e neutralizar os odores da urina.

Esse tapete higiênico faz sucesso entre os consumidores e já acumula mais de 10 mil compras na Amazon. Saiba mais informações sobre o produto e as avaliações de quem o comprou:

O que diz o fabricante sobre o tapete?

Produzido com material super absorvente

Possui atrativo canino que facilita o treinamento do animal

Neutraliza os odores

Com design que ajuda a distribuir melhor o xixi do pet

Contém barreiras de proteção nas bordas adesivas para evitar vazamentos

Acompanha adesivos para fixação do produto no piso

Indicado para filhotes e adultos de médio ou pequeno porte

Embalagem com 30 unidades

Duas opções de amanho: 60 x 60 cm ou 80 x 60 cm

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o tapete higiênico acumula mais de 5.000 avaliações, com nota média de 4,4 estrelas (máximo de cinco). De acordo com os consumidores, as principais vantagens desse tapete são a absorção, custo-benefício e boa aderência das bordas adesivas.

No princípio, julguei os tapetinhos muito finos e frágeis, mas eles se mostraram muito eficientes: boa absorção, aroma agradável e resistentes (não rasgam com tanta facilidade). Recomendo o produto. Flávia

Gostei muito, principalmente, porque absorve bem e minhas cachorras não ficam com as patas molhadas sujando a casa toda. Cynnah

O tapete é fino, mas absorve bem. Também achei que adere bem no chão. Valeu o custo-benefício, comprarei novamente. Cintia Carolina Silva Gonçalves

Este foi o primeiro tapete que comprei para um filhote de 60 dias e gostei muito. Absorve bem e cola com firmeza no piso vinílico. Adriana

Pontos de atenção

Há consumidores, no entanto, que reclamam da absorção e da parte adesiva do tapete higiênico. Confira os comentários a seguir:

Tenho uma pequena (buldogue francês) e, para ela, o tamanho é bom. Não deixa cheiro, o adesivo adere muito bem ao chão, mas a absorção não é tão boa. O tapete é muito fino e segura dois ou três xixis. Anna Pavelec

Ele tem uma ótima absorção para um tapete slim. O único ponto negativo é a cola em excesso que deixa marcas no piso. Ricardo

Gostei desse tapete, porém ele é fino, meu cachorro é porte médio então suporta 2 ou 3 dias, é melhor para cachorros menores. Cola super bem no chão e não vaza. Por ser fino, não absorve tão bem quanto outras marcas, mas vale o preço. Patricia Pompeu

Bom produto, tem boa absorção, bom tamanho e é como nas especificações. Porém, o adesivo não gruda muito bem, mas atende as necessidades. Marco Aurélio Ferreira de Sousa

