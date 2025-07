Wall St cai após choque da ADP, com foco em negociações comerciais e dados de emprego

Por Sruthi Shankar e Nikhil Sharma

(Reuters) - O mercado acionário dos Estados Unidos caía nesta quarta-feira depois que dados inesperadamente fracos de empregos no setor privado dos EUA levantaram preocupações sobre o mercado de trabalho, enquanto os investidores observavam atentamente as negociações comerciais à medida que se aproxima o prazo final de 9 de julho para a imposição de tarifas pelo presidente Donald Trump.

O Relatório Nacional de Emprego da ADP mostrou que foram fechadas vagas no setor privado dos EUA em junho de forma inesperada e que os ganhos de emprego no mês anterior foram menores do que se pensava inicialmente.

Os investidores rapidamente aumentaram suas apostas de um corte nos juros pelo Federal Reserve em julho para 25,3%, de cerca de 20% antes do relatório, de acordo com dados da LSEG.

O foco agora se volta para o relatório do governo de criação de vagas e trabalho fora do setor agrícola, a ser divulgado na quinta-feira - um dia antes do habitual, já que os mercados estão fechados na sexta-feira para o Dia da Independência.

A expectativa é de que ele mostre que a criação de vagas nos EUA arrefeceu em junho e a taxa de desemprego subiu para 4,3%, de acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,17%, para 44.419,26 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,01%, a 6.197,09 pontos, e o Nasdaq Composite ganhava 0,22%, para 20.246,49 pontos.