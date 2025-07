Wall St abre em leve baixa após relatório da ADP; Tesla sobe

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em leve baixa nesta quarta-feira, após dados surpreendentemente fracos no relatório de emprego da ADP para o setor privado dos Estados Unidos aumentarem as preocupações sobre o mercado de trabalho, enquanto a Tesla subia após relatório de entregas do segundo trimestre.

O Dow Jones caía 0,09% na abertura, para 44.455,66 pontos.

O S&P 500 abriu em baixa de 0,07%, a 6.193,88 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,09%, para 20.184,374 pontos na abertura.

(Por Nikhil Sharma)