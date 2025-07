Ucrânia busca conter avanços russos enquanto parte da ajuda dos EUA é interrompida

Por Anastasiia Malenko e Aleksandar Vasovic

KIEV (Reuters) - A Rússia fez incursões perto de duas cidades importantes para as rotas de abastecimento do Exército no leste da Ucrânia, disse um oficial militar ucraniano na quarta-feira, enquanto Moscou busca um avanço em uma ofensiva de verão em um momento de incerteza sobre o apoio dos Estados Unidos a Kiev.

Nas últimas semanas, a Rússia acumulou forças e, apesar das pesadas perdas, avançou nas áreas rurais de ambos os lados de Pokrovsk e Kostiantynivka, situadas em encruzilhadas que levam à linha de frente de cidades maiores no território controlado pela Ucrânia.

Os avanços da Rússia no front são acompanhados por uma intensificação dos ataques de drones e mísseis em Kiev e em outras cidades, após sinais de que o apoio de Washington ao esforço de guerra da Ucrânia está vacilante.

Até o momento, os esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, não conseguiram obter um cessar-fogo na invasão em grande escala lançada pela Rússia em 2022.

Um dos objetivos da ofensiva russa é ocupar o restante da região de Donetsk. Agora, eles estão usando pequenos grupos, veículos leves e drones para avançar em direção à região vizinha, disse Viktor Trehubov, porta-voz do grupo de forças de Khortytsia.

"Há ataques constantes com a intenção de romper" a fronteira da região de Dnipropetrovsk a qualquer custo, afirmou Trehubov em comentários por escrito à Reuters.

A Rússia agora tem 111.000 soldados na área de Pokrovsk, que vem tentando tomar desde o início do ano passado, disse o principal comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, na semana passada, descrevendo dezenas de batalhas na área todos os dias.

A decisão de Washington de interromper algumas entregas de diversas armas, incluindo a artilharia de precisão com foguetes para Kiev, piorará a situação das forças ucranianas no local, disse Jack Watling, pesquisador sênior do Royal United Services Institute.

"A perda desses suprimentos degradará significativamente a capacidade da Ucrânia de atacar as forças russas a mais de 30 km da linha de frente e, portanto, permitirá que a Rússia melhore sua logística", declarou Watling.

GANHOS RUSSOS

O blog ucraniano DeepState, que usa dados de código aberto para mapear a linha de frente, disse que, em junho, os militares russos tomaram 556 quilômetros quadrados do território ucraniano, o que, segundo ele, foi a maior perda mensal de território desde novembro.

As forças russas, que possuem superioridade numérica, cortaram a estrada principal que liga Pokrovsk e Kostiantynivka em maio, complicando os movimentos ucranianos e os esforços de reabastecimento.

"O avanço russo está sendo contido, mas a travessia da rodovia Pokrovsk-Kostyantynivka é um revés estratégico e logístico", disse Trehubov.

O DeepState também relatou que os avanços russos em junho perto de Pokrovsk e nas proximidades de Novopavlivka foram responsáveis por mais da metade de todos os ganhos russos ao longo de toda a linha de frente na Ucrânia.