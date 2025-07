Vazamento de água faz solo ceder e danifica casas na Freguesia do Ó, em SP

Do UOL, em São Paulo

Um aparente rompimento de tubulação na Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo, inundou residências e fez uma rua ceder na manhã de hoje.

O que aconteceu

Incidente foi na rua Chico de Paula e foi possível ver que a água saia com força em frente a um canteiro de obras. Imagens aéreas veiculadas pelo Bom dia SP, da TV Globo, mostram que a coloração da água era barrenta. O fluxo, que descia a rua com força por volta das 8h, parou pouco antes das 8h30.

Asfalto cedeu e casa entortou na rua. Uma residência que fica ao lado do ponto do vazamento foi uma das mais atingidas pela força da água. Às 8h20, era possível ver que o portão da residência caiu e o muro entortou.

"Pensei que era chuva, mas janelas quebraram", diz morador que deixou a própria casa após perceber rachaduras no imóvel. Identificado como "Antônio", o morador afirmou que acordou cedo com o barulho do vazamento, ligou para a Sabesp, mas não teve retorno. "Peguei meu carro e saí correndo. A Defesa Civil pediu para eu não entrar mais", afirmou, em entrevista a jornalistas.

Equipes da Defesa Civil e da Sabesp foram enviadas ao local. O UOL aguarda retorno dos dois órgãos sobre o assunto. A construtora que é dona do canteiro de obras de onde, aparentemente, a água está saindo também foi procurada. O espaço será atualizado se houver posicionamento.