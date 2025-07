Trump pede mais uma vez que Powell renuncie imediatamente

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou nesta quarta-feira seu pedido de renúncia do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, dizendo que o chefe do banco central deveria fazê-lo imediatamente.

Powell foi indicado por Trump para liderar o Fed durante seu primeiro governo. Joe Biden, que sucedeu Trump como presidente, o indicou para um segundo mandato.

Seu mandato como chair do Fed está previsto para terminar em maio de 2026.

(Reportagem de Jasper Ward)