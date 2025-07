'Prática' e 'silenciosa': air fryer da Mondial está por menos de R$ 260

Um dos modelos de air fryer mais vendidos e que mais faz sucesso entre consumidores é a de 4 litros da Mondial. Esse modelo tem um cesto de tamanho médio, ou seja, dá para preparar comida para até quatro pessoas e tem design compacto, não ocupando muito espaço na cozinha.

Foram mais de 400 compras só no mês passado na Amazon e o modelo tem mais de 26 mil avaliações, recebendo nota 4,7 (do total de 5) dos compradores. Veja a seguir as características dessa air fryer e o que os compradores dizem sobre ela.

O que diz a fabricante sobre essa air fryer?

Cesto quadrado com capacidade de 4 litros

Potência de 1500 W

Cesto possui revestimento antiaderente Duraflon

Cuba e cesto removíveis

Cesto pode ser lavado na lava-louças

Controle de temperatura de 80º C a 200º C

Timer de até 60 minutos

Disponível em 110 V ou 220 V e em quatro cores diferentes (preços podem variar conforme a escolha)

O que diz quem comprou

Quem comprou elogiou o funcionamento silencioso e a facilidade de uso do produto.

Air fryer é prática, fácil de usar, fácil de lavar, silenciosa durante todo o processo de preparo do alimento (faz um barulhinho discreto somente quando acaba o tempo), rápida no preparo do alimento em função da alta potência (1500 W), não esquenta muito nas laterais externas e muito bonita! Recomendo. O produto realmente vale a pena. Está sendo muito útil aqui em casa. Elisangela Marcelina

Fiz a felicidade da minha mãe, não faz muito barulho, achei ótimo o tamanho e para limpar é bem fácil. Caroline Santos

Eu já usava o modelo antigo dessa marca e gostava muito. Esse novo modelo veio bem maior, assa mais rápido e é mais silencioso. Daisy LVS

Pontos de atenção

Contudo, algumas pessoas relatam que o cesto descascou após alguns meses de uso.

É uma excelente fritadeira elétrica. Gostei bastante. O único ponto negativo que encontrei nela foi que, ao lavar, vai soltando a camada antiaderente do cesto. A solução que eu tive foi comprar aqueles cestinhos de silicone próprios para fritadeiras elétricas, assim, o cesto dela suja menos. Mateus da Silva

A antiaderência sai muito rápido, os nomes do botão apagam rápido também, mas esquenta bem. Ismael Silva

Mesmo fazendo todo processo de cura, realizando a lavagem com a parte macia da esponja e não sendo frequente o uso, o cesto já está descascando e com umas bolhinhas que após soltam o teflon. Lane

