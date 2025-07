Setor privado dos EUA fecha vagas de forma inesperada em junho, mostra ADP

WASHINGTON (Reuters) - O setor privado dos Estados Unidos registrou fechamento de vagas de trabalho em junho de forma inesperada e a criação de postos de trabalho no mês anterior foi menor do que informado inicialmente, mostrou o Relatório Nacional de Emprego da ADP nesta quarta-feira.

Foram perdidas 33.000 vagas de emprego no mês passado, após um aumento de 29.000 em dado revisado para baixo em maio. Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 95.000 empregos no setor privado, depois de 37.000 em maio conforme relatado anteriormente.

O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Stanford Digital Economy Lab, foi publicado antes do relatório de emprego de junho na quinta-feira pelo Departamento do Trabalho. Não há correlação entre ambos os relatórios.

O relatório de emprego de Departamento do Trabalho será divulgado um dia antes do normal devido ao feriado do Dia da Independência na sexta-feira.

O crescimento do emprego diminuiu à medida que as empresas lidam com a incerteza da política comercial, mas as empresas ainda não recorreram a demissões generalizadas, mantendo o mercado de trabalho ancorado.

A lentidão nas contratações também ficou evidente no relatório Jolts na terça-feira, que mostrou um declínio de 112.000 nas contratações, para 5,503 milhões em maio. O relatório também mostrou que havia 1,07 vaga de emprego para cada pessoa desempregada em maio, em comparação com 1,03 em abril.

Economistas consultados pela Reuters preveem que o relatório de emprego do governo mostre criação de 105.000 postos de trabalho no setor privado em junho, de 140.000 em maio.

A estimativa para a abertura total de vagas fora do setor agrícola é de 110.000, contra 139.000 em maio, com a taxa de desemprego subindo de 4,2% em maio para 4,3%.

(Reportagem de Lucia Mutikani)