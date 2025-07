Salário mínimo de 2025 cresceu 7,5%; veja o valor atualizado

O valor atualizado do salário mínimo nacional começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o reajuste definido em R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o novo valor tenha entrado em vigor em janeiro, o pagamento só foi feito no mês seguinte porque os salários são quitados após o mês de referência. Por isso, o contracheque de fevereiro já refletiu o novo montante.

O salário mínimo corresponde à menor quantia mensal que um profissional pode receber por trabalho formal. Esse valor também serve como referência para o cálculo de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas administrados pelo governo federal.

Com um acréscimo de R$ 106, o novo mínimo representa uma correção de 7,5%, percentual superior à inflação acumulada no período. No entanto, o valor foi reduzido em relação ao que poderia ser, devido às medidas de contenção de despesas aprovadas no fim de 2024.

Antes, o reajuste considerava a reposição da inflação com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), geralmente mais vantajoso para o trabalhador do que o IPCA, além da variação do PIB (Produto Interno Bruto). Seguindo essa metodologia, o valor do mínimo poderia ter alcançado R$ 1.525.

Com a nova fórmula, foi estabelecido um limite de 2,5% para o crescimento das despesas. Assim, mesmo que o PIB tenha avançado 3,2%, a elevação aplicada fica limitada a esse teto.

O valor do salário mínimo afeta diretamente os pagamentos de aposentadorias, especialmente as concedidas pelo INSS, além de outros programas sociais. Por isso, o governo tem adotado medidas para evitar reajustes expressivos que possam comprometer o equilíbrio fiscal em períodos de restrição orçamentária.