Ronilso: Discurso de Lula de 'ricos x pobres' faz sentido, mas não cola

Embora o presidente Lula (PT) esteja correto ao enfatizar o combate aos privilégios que os ricos têm no Brasil, esse discurso dificilmente convencerá os mais pobres de que haverá alguma mudança, analisou o colunista Ronilso Pacheco no UOL News hoje.

Em meio ao embate com o Congresso Nacional e tendo a discussão sobre o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) como pano de fundo, Lula e Fernando Haddad, ministro da Fazenda, reforçaram o discurso de que as medidas tributárias do governo federal visam promover justiça social.

Temos uma história farta sobre os privilégios dos ricos no país. Lula teve tempo para enfatizar esse jogo de interesses, no qual não é preciso muito esforço para entender e explicar que eles nunca são pautados e decididos pelos mais pobres no Brasil, mas sim pelos mais ricos e por aqueles que têm poder de decisão.

Houve um tempo em que o governo teve mais chances de fazer esse debate, trazer isso à luz e minimamente mostrar essa relação. É difícil isso acontecer agora e esse discurso colar.

O discurso faz todo o sentido, mas a maioria da população, sobretudo os mais pobres, vê isso como dizer o óbvio. Não é preciso fazer um comercial para dizer isso às pessoas, aos trabalhadores, a quem vive nas periferias e acorda cedo para pegar um ônibus apertado e paga caro nas compras que faz. Elas sabem.

Um comercial como esse é chover no molhado. Isso volta muito pouco em termos de engajamento. Não acredito que o pessoal do PT ache que esse comercial fará as pessoas se revoltarem e irem às ruas para uma manifestação pedindo para o Congresso mudar de postura. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Ronilso ressaltou que o governo federal desperdiça a oportunidade de ir direto ao ponto no combate à desigualdade.

Não é a população que precisa responder o que deve ser feito. É o contrário; o governo e o Congresso precisam dar a resposta para reverter esse quadro.

Isso ficará em uma disputa ideológica entre governo e Congresso e não resolve efetivamente. Sabemos onde estão os gargalos da desigualdade e da disputa de interesses no país. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Josias: Lula acusa deputados e senadores de tentar usurpar trono

Lula engrossa seu discurso e acusa o Congresso Nacional de tentar atrapalhar seu governo após a derrubada do aumento do IOF, avaliou o colunista Josias de Souza.

Quem sabe escutar nas entrelinhas, percebe que Lula acusa deputados e senadores de usurpação do trono. Ele disse que, se não recorresse à Suprema Corte, não conseguiria governar. Advogados vêm dizendo que cabe a ele, como presidente da República, e não aos congressistas, fixar a alíquota do IOF.

Na prática, Lula está dizendo com outras palavras que os deputados e senadores tentaram desalojá-lo do trono de presidente e decidir algo que é uma atribuição dele. Em outras crises, o Executivo e o Legislativo divergiam. Na crise atual, é pior: já nem se falam. Lula acusa Hugo Motta de descumprir a palavra, algo impensável e inaceitável em termos políticos.

Motta quebrou a palavra, levou o IOF ao plenário e impôs ao governo uma derrota humilhante. Com um agravante: na gestão anterior, sob Arthur Lira, havia uma diferença entre Câmara e Senado. Sempre que Lira puxava o tapete do governo na Câmara, Rodrigo Pacheco não o acompanhava no Senado.

Subitamente, Davi Alcolumbre se associou a Motta para os dois puxarem o tapete do governo a quatro mãos. Houve uma inédita conciliação entre os interesses de Motta e Alcolumbre. Josias de Souza, colunista do UOL

