Notebook VAIO FE16 tem 'telona' de 16 polegadas e custa menos de R$ 3.000

O VAIO FE16 é o primeiro notebook com tela de 16 polegadas da marca no Brasil. Além do tamanho, os destaques são a tecnologia IPS no display, os processadores AMD Ryzen e o preço.

Lançada em março com diferentes configurações, a linha já pode ser encontrada com descontos de até 40%, a partir de R$ 2.899.

Criada pela Sony em 1996, a VAIO é conhecida por seus notebooks com bom custo-benefício, hardware consistente e visual sofisticado. A marca foi vendida em 2014 para um grupo japonês, que licencia seus produtos para fabricantes ao redor do mundo; aqui no Brasil, eles são produzidos pela Positivo.

O que o VAIO FE16 tem de bom?

Tela grande. Como o nome sugere, sua tela tem 16 polegadas (algo incomum nesta faixa de preço), o que pode agradar tanto quem usa o computador para entretenimento, em vídeos e jogos, como para trabalhar ou estudar.

Antirreflexo, o display usa tecnologia IPS, que oferece cores mais vivas e melhor visualização de diferentes ângulos. Tem taxa de atualização de 60 Hz, resolução 1920 x 1200 pixels (WUXGA) e proporção 16:10 — mais "alto" do que o padrão 16:9, oferecendo maior área útil vertical.

Pessoas que usam muitas janelas ou planilhas ao mesmo tempo, designers, fotógrafos e outros profissionais podem se beneficiar do espaço extra.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Fino e leve. Para um notebook deste tamanho, até que ele é bem portátil, com espessura de 1,9 cm e peso de 1,85 kg. Assim, é fácil de carregar para onde quiser.

Design moderno. O corpo é todo em plástico, mas bem construído, com aspecto premium e pegada minimalista. A cor é um elegante cinza grafite.

Um detalhe é que a tampa abre até 180º e, quando na posição "normal" de uso (em 90º), a parte de baixo da tampa funciona como um pezinho, elevando o teclado em 8° para facilitar a digitação e auxiliar a refrigeração do aparelho.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Desempenho. Há opções com processadores AMD Ryzen 5 ou 7, aliados a 8 GB, 16 GB ou 32 GB de memória RAM e armazenamento SSD de 256 GB ou 512 GB. Além disso, pode vir com sistema operacional Windows ou Linux.

Há possibilidade de expandir a memória RAM para até 64 GB, em dois slots. Testamos a versão: Linux, Ryzen 7, 16 GB de RAM, 512 GB de SSD.

Muitas portas. Ele tem duas entradas USB 3.2, uma USB 2.0, uma USB Tipo-C 3.2, uma RJ-45 (cabo de rede) e uma HDMI, além de leitor de cartão SD. Essa variedade de conexões tem se tornado rara no mercado.

Na parte de conectividade sem fio, há Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6.

Teclado. Confortável para digitar por longos períodos, com teclas bem espaçadas e levemente abauladas, macias e silenciosas. Também tem resistência a derramamento de água.

Pensando na inteligência artificial, há uma tecla de atalho para o Copilot, o chatbot de IA da Microsoft, mesmo nos modelos Linux (mas só funciona com Windows).

Webcam. Com resolução HD 720p, inclui recursos VAIO Câmera Inteligente, como desfoque de fundo, ajustes automáticos de iluminação e foco suave (para melhorar a aparência da pele).

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Bateria. São 55 Wh (Watts-hora) de capacidade o que, segundo a marca, oferece uma autonomia de até 10 horas, dependendo do uso. Na prática, conectado à internet e alternando entre aplicativos, ela dura entre cinco e seis horas —ou seja, é possível atravessar um dia de trabalho ou de aulas longe da tomada. O carregador é de 65 W.

Pontos de atenção

Touchpad poderia ser maior. Deslocado para a esquerda, ele tem tamanho padrão e aceita cliques mecânicos apenas na parte de baixo. É bem responsivo, mas, considerando a área grande da tela, eu gostaria de um maior.

Não é indicado para jogos pesados. Afinal, trata-se de um notebook intermediário e não de um computador gamer. Jogos mais leves, como Valorant, GTA e Minecraft, rodam bem; quem prefere títulos mais pesados, porém, deve investir em um aparelho com processador e placa de vídeo mais avançados.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Quem pode gostar?

O VAIO FE16 é uma boa opção para pessoas que buscam um notebook robusto e com bom custo-benefício, seja para trabalho, estudos ou entretenimento.

A tela grande, com proporção mais alta e tecnologia IPS é um diferencial para quem prioriza qualidade e tamanho da imagem.

Além disso, ele vem com muitas portas para conectar acessórios e em diferentes opções de configuração para atender aos diferentes perfis de uso.

Com os atuais descontos, são alguns dos notebooks intermediários com melhor preço do mercado.

