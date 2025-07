Resultado negativo da indústria intensifica perda já verificada em abril, diz gerente do IBGE

A indústria brasileira recuou em maio pelo segundo mês consecutivo. O recuo de 0,5% na produção industrial em maio ante abril sucedeu uma queda de 0,2% vista no mês anterior. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira.

"O resultado negativo intensifica a perda que já tinha sido verificada no mês anterior. Então é o segundo mês seguido de perda na produção, e, mais do que isso, intensificando a intensidade", frisou André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE.

A produção industrial acumulou assim uma perda de 0,7% em dois meses de quedas, eliminando parte do avanço de 1,5% registrado nos três primeiros meses deste ano.

"Há uma devolução daquele avanço mais intenso mais presente no mês de março (1,2%)", disse Macedo.

Em maio, o parque fabril nacional segue operando 0,7% acima do patamar de produção de dezembro de 2024.