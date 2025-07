Quem era o publicitário que morreu após ser agredido em um assalto em SP

Adriano Campos Pedreira, 37, morreu no domingo após passar três semanas em coma. Ele foi agredido durante um assalto ocorrido no dia 8 de junho, na região da Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

Quem era Adriano

Publicitário e atuava na produção de vídeos. Ele tinha portfólio com campanhas para marcas, além de projetos para as Prefeituras de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Pedreira era torcedor do Corinthians e sócio da Gaviões da Fiel. A organizada lamentou sua morte em uma publicação no Instagram: "Deixamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos, e pedimos a Deus que conforte o coração de todos neste momento de dor e tristeza. Voa alto e descanse em paz!", diz a postagem.

Era formado em Comunicação Social com habilitação em Cinema pela FAAP. Ele atuou por dois anos como estagiário na Cinemateca Brasileira, na área de pós-produção. Atualmente, ele trabalhava numa empresa especializada em pós-produção e animação, segundo informações em suas redes sociais.

Uma tia lamentou a morte dele nas redes sociais. "Voa meu sobrinho querido, voa. Voa para os braços de Deus onde encontrará toda paz e o amor que vc sempre mereceu. Uma passagem cheia de luz e serás uma estrela forte que brilhará sempre para nós", escreveu.

Relembre o caso

Pedreira foi assaltado por volta de 0h30 do dia 8 de junho. Ele atravessou a passarela que liga as ruas Sousa Lima e Luigi Greco, sobre os trilhos da CPTM, nas imediações da Estação Barra Funda da CPTM. Durante o trajeto, ele foi abordado por um grupo de assaltantes, que roubaram o celular dele e o agrediram.

O publicitário chegou em casa nervoso e com dores pelo corpo, tomou remédio e foi dormir. Como demorava para acordar, a família foi verificar e constatou que ele não dava sinais de vida. Chamou então uma ambulância, que levou o rapaz para a Santa Casa. No hospital foi constatado que ele estava em coma, situação que perdurou até sua morte.

Não se sabe quais ferimentos ele sofreu, mas é mito que não se pode dormir após uma pancada na cabeça. O problema está no fato de que, se a pessoa estiver dormindo nas primeiras horas após o trauma, o acesso ao seu nível de consciência fica comprometido. Ou seja, o sono em si não agrava o quadro, mas pode dificultar a avaliação médica.

Em nota divulgada no dia 24, a Secretaria da Segurança Pública informou que o caso está sendo investigado pela 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco), situada na Sé, na região central. "Testemunhas foram ouvidas e imagens de câmeras de vigilância foram coletadas e estão sendo analisadas pelas equipes de investigação com o objetivo de identificar e prender os envolvidos", informou então a pasta.

As ruas Luigi Greco e Sousa Lima registraram alta na incidência de crimes em maio deste ano no comparativo com o mesmo período de 2024. Os dados são do Radar da Criminalidade, plataforma exclusiva do Estadão. A ferramenta é alimentada com base nos dados da Secretaria da Segurança Pública e calcula o número de casos em um raio de 500 metros da localização pesquisada. De acordo com o levantamento, os roubos e furtos de celular são os delitos mais frequentes no local.

Donos de restaurantes e bares da região costumam alertar os clientes sobre a atuação de gangue que circula no local de bicicleta para roubar celulares. Moradores do bairro relatam ainda que a passarela tem um agravante que a torna mais perigosa: falta de iluminação.

*Com informações de reportagem de novembro de 2023 e Estadão Conteúdo