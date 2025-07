Quem é o 'Jesus da Sibéria', que foi mandado a campo de prisioneiros?

O líder religioso russo Sergei Torop, que se apresenta como a reencarnação de Jesus Cristo, foi condenado anteontem pela Justiça do país a 12 anos em um campo de prisioneiros, segundo informações da agência Reuters. A pena foi aplicada após Torop ser considerado culpado de causar violência psicológica, danos à saúde e prejuízos financeiros a seus seguidores.

Quem é o 'Jesus da Sibéria'?

Torop, também conhecido como "Vissarion", nasceu em 1961 em Krasnodar, a maior cidade e centro comercial do sul da Rússia. Aos 18 anos, ele entrou para o Exército Vermelho para os seus dois anos de serviço militar obrigatório e terminou a carreira militar como sargento estacionado em locais de obras na Mongólia, segundo o jornal britânico "The Guardian". Em seguida, ele trabalhou por três anos em uma metalúrgica em Minusinsk, na Sibéria.

Antes de seu "despertar espiritual", ele foi guarda de trânsito na Sibéria —função em que teria recebido nove honrarias em cinco anos de serviço. Com os cortes em postos de trabalho em 1989, durante a queda da União Soviética, Torop também se viu desempregado.

Em 1990, ele diz que "renasceu" como Vissarion —e que seria Jesus Cristo. O líder fundou a Igreja do Último Testamento e fez sua primeira pregação pública em agosto de 1991 em Minusinsk, incorporando elementos do rito ortodoxo, mas também valores budistas, taoístas e de defesa do meio ambiente.

Para fiéis da sua Igreja do Último Testamento, o ano "zero" é o nascimento de Vissarion, em 1961. Ou seja, estaríamos todos não em 2025, mas no ano 64.

O Natal foi abolido por um novo dia de festa, 14 de janeiro, o aniversário de seu mestre. O maior feriado do ano seria 18 de agosto, data em que Vissarion fez seu primeiro sermão em 1991. Nesta ocasião, ele costumava descer da montanha a cavalo para se reunir com os seguidores próximo a um rio.

Sergei Torop Imagem: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Torop teria repudiado sua primeira esposa para se casar com uma garota de 19 anos que vivia com ele desde os sete anos de idade. A informação é do jornal britânico "Daily Mail". No total, o líder teria seis filhos, três menores de idade ainda à época de sua prisão, em 2020.

Ele criou sua comunidade em meio à mata da taiga e a batizou de "Morada do Amanhecer". Ali, todos os adeptos são veganos, não fumam ou bebem, vivem em cabanas de madeira, adotam uma filosofia de simplicidade e conservadorismo no vestir e na rotina.

A casa do líder era modesta e movida a energia solar e por um pequeno moinho de vento. O espaço tem a própria escola e jardim de infância para acomodar as crianças de cerca de 80 famílias, de acordo com uma reportagem de 2021 do jornal "The New York Times". Em ritos diários pela manhã, fiéis oram de acordo com a "continuação da Bíblia" de dez volumes escrita por Torop.

Vissarion explicou ao "Guardian", em 2002, que a localização era estratégica. "Esta porção central da Sibéria é a parte do mundo que pode sobreviver melhor. E esta é uma sociedade que pode resistir a grandes mudanças e ser mais receptiva a um melhor entendimento da verdade", afirmou. Sua "morada" seria como uma Arca de Noé, portanto, que escaparia dos perigos que acometeriam a humanidade.

No fim dos anos 1990 e início dos 2000, o "mestre" passou a fazer viagens para pregar em países como a Alemanha e os Países Baixos, onde atraiu praticantes de outras doutrinas esotéricas. A prática levantou suspeitas de que estas atividades eram sustentadas pelos seguidores, mas Vissarion insistia que a igreja não tinha renda. O uso de dinheiro dentro da comunidade é banido, segundo o "Guardian".

A doutrina original do culto de Torop era diferente do que foi pregado nos últimos. Segundo a mídia russa, Vissarion afirmava que Jesus cuidava das pessoas de uma órbita próxima à Terra e que a Virgem Maria estava "comandando" a Rússia. No entanto, pouco depois ele passou a se declarar como a reencarnação de Jesus.

Imagens de cordas e uma carta de suicídio foram divulgadas após a operação da FSB (a agência sucessora da KGB) que o prendeu em 2020. Elas seriam provas de que ele estaria levando fiéis a se machucarem e os colocando em risco. Vissarion disse não conhecer estas pessoas.

Pesquisadores e especialistas em justiça criminal ouvidos pelo "The New York Times" afirmam que a prisão de Torop está relacionada a uma intolerância do governo Putin em relação a qualquer grupo ou comportamento que não seja convencional. Mesmo sua pequena comunidade vivendo na floresta ou em vilarejos ao redor poderia representar um risco político porque o ex-guarda de trânsito diz ser Deus.

Entre as práticas que geram desconfiança do público estão uma "escola para nobres donzelas" que Vissarion admitiu manter no local. "Estamos preparando garotas para se tornarem futuras esposas, futuras noivas de homens merecedores", afirmou à "BBC" em 2017.

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (www.cvv.org.br) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188 [https://cvv.org.br/ligue-188/], e também atende por email [https://cvv.org.br/e-mail/], chat [https://cvv.org.br/chat/] e pessoalmente [https://cvv.org.br/postos-de-atendimento/]. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.