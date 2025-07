Quaest: Maioria da Câmara vê chance baixa de aprovação de pautas do governo

Pelo menos 57% dos deputados federais avaliam que são baixas as chances de o governo Lula (PT) aprovar sua agenda no Congresso, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje.

O que aconteceu

Maioria dos deputados vê dificuldade para aprovar pautas do governo. Outros 36% dizem que as chances de a agenda de Lula ser aprovada são altas, e 7% não sabem ou não responderam.

A Quaest entrevistou 203 deputados (40% da Câmara) entre os dias 7 de maio e 30 de junho. A margem de erro é de 4,5 pontos percentuais.

A pesquisa também questionou os parlamentares sobre a razão de o Congresso ter feito poucas votações importantes em 2024. Para 45% dos entrevistados, a falta de articulação política do governo é o principal motivo.

Quais as chances de Lula aprovar sua agenda?

Baixas: 57% (eram 47% em maio de 2024)

Altas: 36% (eram 47%)

Não sabem ou não responderam: 7% (eram 6%)

Razão das poucas votações importantes no Congresso

Desarticulação política: 45%

Impasse sobre a anistia: 33%

Não liberação de emendas: 15%

Falta de funcionamento das comissões internas: 6%

Não sabe: 1%

Segundo o levantamento, 46% dos deputados avaliam negativamente o governo. Além disso, metade diz que a relação com o Congresso é negativa.

Avaliação caiu em meio à crise do IOF. O Executivo foi surpreendido com a decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de pautar o projeto para derrubar o decreto do IOF, que foi aprovado com ampla maioria na Câmara e no Senado. Hoje o governo foi ao STF para tentar manter as medidas, acirrando ainda mais a guerra com o Legislativo.

Como eles avaliam o governo Lula

Para 46%, avaliação é negativa (eram 42%)

Para 27%, positiva (eram 32%)

24%, regular (eram 26%)

3% não sabem ou não responderam (era 1%)

Relação do governo com o Congresso