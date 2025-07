Priner aumenta capital em R$150 mi para financiar aquisições

(Reuters) - A Priner Serviços Industriais anunciou nesta quarta-feira que o seu conselho de administração aprovou um aumento do capital de R$150 milhões, mediante subscrição privada, que serão utilizados no seu plano de aquisições.

Em fato relevante ao mercado, a empresa disse que serão emitidas 10 milhões de ações ordinárias ao preço unitário de R$15,00.

O preço foi estabelecido com base na média das cotações das ações nos 15 pregões anteriores à data da reunião do conselho, realizada na terça-feira, disse a empresa. O valor representa um desconto de 1,6% quando comparado ao preço de fechamento do último pregão, a R$15,24.

A empresa afirmou que os recursos serão direcionados ao plano de aquisições estratégicas que busca acelerar o crescimento em mercados de alta demanda como mineração, infraestrutura e tecnologias de inspeção avançada.

"As aquisições priorizarão empresas com soluções escaláveis e sinergias claras", disse.

