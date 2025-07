Preso na França jovem que pretendia cometer atentado masculinista

O homem, que se identifica como parte do movimento Incel, foi indiciado e preso, segundo informações da Promotoria Nacional francesa Antiterrorismo (PNAT) nesta quarta-feira (2). O jovem foi detido perto de uma escola em Saint-Étienne, no sudeste da França, segundo uma fonte judicial.

Conforme o site da Franceinfo, citando a PNAT, o jovem tem 18 anos e planejava executar um atentado contra mulheres. Ele foi indiciado e colocado em prisão preventiva na terça-feira (1º) em Paris.

Ainda segundo o site, a prisão teria ocorrido na sexta-feira (27). O jovem foi detido próximo de uma escola em Saint-Étienne, portando duas facas.

A PNAT confirmou a abertura de uma investigação judicial na terça-feira, "contra um jovem de 18 anos que se identifica com o movimento Incel". Esse termo, abreviação da expressão em inglês involuntary celibate (solteiro involuntário), refere-se a homens que acreditam que estão solteiros por culpa das mulheres que não os desejam, nutrindo um ódio por elas e atitudes misóginas ? um fenômeno destacado, entre outros, pela série britânica da Netflix Adolescência.

Redes sociais

Segundo uma fonte próxima ao caso, o jovem assistiu vídeos machistas na rede social TikTok. Este é o primeiro caso encaminhado ao PNAT sobre um indivíduo que se identifica como membro "incel", conceito que já havia aparecido de forma mais marginal em dois casos tratados pela promotoria.

O homem foi indiciado por associação criminosa com fins terroristas, com o objetivo de preparar um ou mais crimes contra pessoas, e foi encarcerado, de acordo com a Promotoria Nacional Antiterrorismo.

"Encontrei um adolescente sofrendo, e não um terrorista prestes a agir", declarou Maria Snitsar, advogada do jovem. "A investigação trará esse caso à sua devida proporção, tanto do ponto de vista da qualificação jurídica quanto da personalidade do acusado", disse ela.