Presidente da Alesp é internado após passar por procedimento cirúrgico

O presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), André do Prado (PL), foi internado hoje após passar por um procedimento de cateterismo seguido de angioplastia.

O que aconteceu

Exames detectaram obstrução significativa em uma das artérias coronárias, afirmou assessoria do deputado estadual. "Tive que colocar dois stents devido a uma placa de gordura que existia em uma das minhas veias e estava comprometida cerca de 70%", disse Prado em vídeo publicado nas redes sociais.

Presidente da Alesp deve ficar internado por mais "um ou dois dias". Segundo a equipe do deputado, o procedimento "transcorreu normalmente e o deputado passa bem". Prado ficará afastado de suas atividades na Alesp durante esse período de internação.

Assembleia Legislativa segue funcionando, informou assessoria de Prado. "Com sua equipe comprometida em garantir continuidade, responsabilidade institucional e respeito à população paulista", diz nota enviada pela equipe. A Alesp fez a última sessão do primeiro semestre ontem e agora os parlamentares devem entrar em recesso.