Premiê do Reino Unido reitera apoio à ministra das Finanças após ela aparecer em lágrimas no Parlamento

Por Andrew MacAskill e Alistair Smout

LONDRES (Reuters) - O gabinete do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, deu total apoio à ministra das Finanças, Rachel Reeves, nesta quarta-feira, depois que ela apareceu em lágrimas no Parlamento na esteira de uma série de reviravoltas na reforma de benefícios sociais que abriu um buraco em seus planos orçamentários.

Reeves parecia exausta e estar enxugando as lágrimas durante a sessão de meia hora de Perguntas do Primeiro-Ministro na Câmara dos Comuns nesta quarta-feira. Seu porta-voz disse que se tratava de um assunto pessoal.

Os custos dos empréstimos britânicos subiram e a libra caiu com o desenrolar da sessão semanal de perguntas e respostas na televisão, com os analistas de mercado dizendo que os movimentos refletiam o temor de que Reeves fosse substituída, lançando o governo em uma turbulência ainda maior.

Questionado sobre Reeves, um porta-voz disse: "É um assunto pessoal, sobre o qual - como seria de se esperar - não vamos nos aprofundar."

A secretária de Imprensa de Starmer, por sua vez, disse a repórteres: "A ministra não vai a lugar algum, ela tem o total apoio do primeiro-ministro."

A pressão sobre Reeves ocorre depois que o governo conseguiu aprovar seu projeto de reforma de benefícios sociais, mas somente depois de remover medidas que teriam levado a economias no longo prazo.

Reeves tem enfatizado repetidamente seu compromisso com regras fiscais autoimpostas, limitando o valor que o Reino Unido tomará emprestado para tentar aumentar a confiança dos investidores.

Mas essa ambição colidiu com parlamentares de seu Partido Trabalhista que se opunham à escala dos cortes e que disseram que Reeves estava sendo cruel ao pressionar por bilhões de libras de economia de algumas das pessoas mais vulneráveis da sociedade.

Políticos e economistas da oposição disseram que a decisão de reduzir drasticamente a reforma de benefícios sociais significava que o governo teria que aumentar os impostos ou cortar gastos em outros lugares para equilibrar as finanças públicas no orçamento deste ano.

A aparição de Reeves em lágrimas colocou os títulos do governo britânico no caminho de sua maior venda diária desde 10 de outubro de 2022, quando os mercados ainda estavam se recuperando da decisão da ex-premiê Liz Truss de anunciar grandes cortes de impostos não financiados.

A libra caía mais de 1% nesta quarta-feira.

A secretária de Imprensa de Starmer disse mais tarde que o primeiro-ministro havia expressado sua confiança em Reeves muitas vezes e não precisava repeti-la toda vez que um oponente político especulava sobre sua posição.

O porta-voz de Reeves disse que ela estaria trabalhando fora de Downing Street na tarde desta quarta-feira.

Perguntado se Reeves havia oferecido sua demissão, a secretária de Imprensa de Starmer disse: "não".